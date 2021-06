Donald Trump susține că acum China ar trebui să plătească 10 trilioane de dolari Americii și lumii pentru rolul pe care l-a avut în pandemie, scrie Americanmilitarynews.

Anunţul momentului făcut de Donald Trump

„Acum, toată lumea, chiar și așa-zișii „inamici” ai mei încep să afirme că președintele Trump a avut dreptate când a spus că virusul a pornit din laboratorul din Wuhan. China trebuie să plătească 10 trilioane de dolari Statelor Unite și întregii lumi, pentru decesele și daunele provocate”, spune fostul președinte în cel mai recent comunicat.

„Corespondența dintre dr. Fauci și China este prea evidentă pentru ca cineva să o ignore”, susține Trump, referindu-se la recentele e-mail-uri ale medicului, publicate de presa din SUA, în care Fauci era avertizat că virusul are „niște proprietăți neobișnuite”.

E-mail-urile obținute de presă prin Freedom of Information Act ridică semne întrebare cu privire la rolul Chinei și recomandările consilierului medical al Casei Albe privind coronavirusul.

E-mail-urile lui Fauci au dezvăluit o relație strânsă cu George Gao, directorul Centrului chinez pentru controlul și prevenirea bolilor, căruia Fauci i-a trasmis la un moment dat „vom trece prin asta împreună”.

Fauci, contestatarul lui Donald Trump

Fauci, care a gestionat criza Covid-19 în SUA, a contestat în permanență afirmațiile lui Trump privind originea SARS-Cov-2. ”De exemplu, am închis frontierele cu China foarte devreme, deși Fauci nu dorea. Democrații și FakeNews Media chiar m-au numit „xenofob.”

În final, am văzut că aceasta a fost o decizie de salvare a vieților, așa cum a fost și cea de închidere a frontierelor noastre către Europa, în special către anumite țări puternic infectate”, a mai scris Trump. „Mai târziu chiar Tony mi-a dat dreptat, pentru salvarea a sute de mii de vieți”, a adăugat Trump.

Potrivit fostului președinte, Fauci nu ar fi fost de acord nici cu producția accelerată de vaccinuri „pentru că a crezut că ar fi nevoie de 3, 4 sau poate chiar 5 ani pentru a le crea”.

”Am făcut-o în mai puțin de 9 luni, prin Operațiunea Warp Speed. Retrospectiv, vaccinul salvează lumea ”, a declarat Trump. „Apoi, am făcut cel mai mare pariu din istorie. Am comandat vaccinuri în valoare de miliarde de dolari înainte să știm că funcționează. Dacă nu s-ar fi făcut asta, minunatele vaccinuri nu ar fi fost administrate decât abia acum, în ​​octombrie.”

Trump a mai spus că Fauci și-a schimbat poziția privind purtarea măștii, de mai multe ori pe tot parcursul calvarului global. „Dr. Fauci a fost complet împotriva măștilor când pînă și eu am consideram că vor fi cel puțin de ajutor”, a continuat Trump. „Apoi s-a răzgândit complet și a devenit un adept radical al purtării măștii!”

Trump s-a referit din nou la un e-mail de la începutul anului trecut, în care Fauci scria: „Măștile sunt destinate persoanelor infectate, pentru a le împiedica să răspândească infecția la persoanele care nu sunt infectate, și nu să protejeze persoanele neinfectate”.

Trump spune în finalul comunicatului că dr. Fauci are de dat răspunsuri la „multe întrebări” cu privire la COVID-19. „Finanțarea laboratorului din Wuhan de către SUA a fost începută în timpul administrației Obama în 2014, dar s-a încheiat sub administrația Trump”, a scris Trump.

„Când am auzit despre asta, am spus „nici să nu vă gândiți”. Ce știa, deci, dr. Fauci despre cercetarea „gain of function” și când a aflat”, se întreabă Trump.