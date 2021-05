“Incet adevarul iese la iveala. Un nou studiu arata ca virusul covid ar fi fost creat in laborator. Am spus din martie-aprilie 2020 ca sunt probleme cu acest virus iar OMS are obligatia sa investigheze care a fost sursa acestui virus, insa nu a facut-o. Tot ce a facut OMS-ul a fost sa acopere, protejeze si sa ajute China. La finele lui aprilie 2020 am cerut demisia sefului OMS.

Multiple surse media americane au aratat ca Fauci si Pfizer au investit in laboratoarele din Wuhan. Daca acest virus a fost creat in laborator, sa fi stiut/avut unii antidotul din timp?

Nu pot sa nu remarc, insa, ticalosia presei globale: cand Trump a spus ca sunt indicii ca virusul Covid a fost creat in laborator, presa l-a acuzat ca are ceva cu China. Acum, ca Biden zice cam acelasi lucru, ipoteza ca virusul e creat in laborator e tratata cu “seriozitate” de presa si lumea stiintifica. La fel vor face si cu vaccinurile, o vor da la intors, cand efectele lor complete vor incepe sa fie cunoscute si nu vor mai putea fi ascunse.

Cunoasteti adevarul ca sa fiti/ramaneti liber”, a scris europarlamentarul PNŢCD Cristian Terhes pe Facebook.

Controverse în Statele Unite privind Institutul de Virusologie din Wuhan

Comitetul de Informații al Congresului a publicat zilele trecute un raport privind pandemia, indicând direct Institutul de Virusologie din Wuhan.

“Din păcate, Beijingul a împiedicat desfășurarea unei investigații complete și credibile. Există totuși dovezi circumstanțiale copleșitoare care susțin scurgerea din laborator ca origine a COVID-19, în timp ce nu există dovezi substanțiale care să susțină ipoteza zoonozei naturale”, se spune în raport.

De asemenea, senatorul republican Rand Paul l-a acuzat recent pe Fauci că a mințit Congresul când a negat faptul că Institutul Național de Sănătate (NIH) finanțează cercetări la controversatul laborator din Wuhan. „Dr. Fauci, susțineți în continuare finanțarea, de către NIH, a laboratorului din Wuhan?”, l-a întrebat el.

“NIH nu a finanțat niciodată și nu finanțează cercetări funcționale în cadrul Institutului de Virologie din Wuhan”, a replicat Fauci.

Richard Ebright, profesor de chimie și biologie chimică la Universitatea Rutgers, afirma anul trecut că ambele teorii privind noul coronavirus, fie proveniența sa din natură, fie scăparea în urma unui accident de laborator, sunt plauzibile.

Profesorul a concluzionat că „laboratorul din Wuhan a folosit fonduri NIH pentru a construi un coronavirus himeric nou, legat de SARS, cu capacitatea de a infecta celule umane și animale de laborator”.

