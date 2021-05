Cristian Terhes: Acest virus a ajutat din plin China

Europarlamentarul PNȚCD a precizat că președintele american Joe Biden a cerut serviciilor secrete să investigheze originea coronavirusului și le-a cerut să prezinte un raport în 90 de zile. Europarlamentarul PNȚCD amintește că o astfel de investigație a cerut și predecesorul lui Biden, Donald Trump. Acesta era de părere că virusul ar fi avut originea într-un laborator din Wuhan.

La vremea respectivă, mai multe surse media, printre care și CNN, l-au acuzat pe Joe Biden că a încercat să pună capăt investigațiilor cerute de Donald Trump.

In comunicatul Casei Albe emis pe data de 26 mai, insa, se afirma ca in luna martie 2021 Biden i-a cerut Consilierului pe Securitate Nationala sa ceara comunitatii de informatii americane “sa pregateasca un raport cu privire la cea mai actualizata analiza a originilor COVID-19, inclusiv daca a aparut din contactul uman cu un animal infectat sau dintr-un accident de laborator”.

Europarlamentarul este de părere că poziția Casei Albe este ”cataclismica, pentru ca demonstreaza neregularitatile cu privire la originea si raspandirea acestui virus”. Acesta a amintit că a spus public, încă din luna martie 2020, că există multe indicii care arată că virusul a fot creat în laborator.

”Fac precizarea ca inca din luna martie 2020 am spus public ca exista foarte multe indicii ca acest virus a fost creat in laborator, de unde a iesit voit sau accidental.

Cu toate ca OMS a fost notificat de Taiwan inca din luna noiembrie 2019 de existenta acestui virus in zona Wuhan, OMS a ignorat informatia si nu a notificat statele lumii pentru a lua masuri de preventie din timp. Acesta e si unul dintre motivele pentru care, in aprilie 2020, am cerut demisia presedintelui OMS.

Nu in ultimul rand, astfel cum am mai spus public, acest virus a ajutat din plin China, atat economic cat si geopolitic. In timp ce toate tarile vestice si-au omorat economiile cu masurile restrictive aberante pe care le-au luat, economia Chinei a suferit un boom dupa aceasta pandemie. Singurul lucru pe care tarile vestice l-au copiat de la chinezi sunt masurile abuzive si incalcarile in masa a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.”, spune acesta.