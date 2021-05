Cristian Terheş, europarlamentar PNŢCD, revine cu o nouă postare pe tema certificatului verde digital, care condiţionează circulaţia la nivel european, în loc să o faciliteze.

“Forma reglementării europene ieşită din trialog, cu care e de acord şi România, reprezentată de Preşedinte şi actualul guvern PNL-USR, este mai gravă decât şi-ar fi închipuit cineva înainte. (…) S-a spus că certificatele vor fi gratuite, că testele vor fi gratuite, că lumea nu va fi obligată să se vaccineze. Toata acestea au rămas la stadiul de poveşti electorale”, scrie Terheş pe pagina sa de socializare.

“Se încalcă drepturi şi libertăţi fundamentale într-un mod fără precedent de la Al Doilea Război Mondial”

“Ce s-a întâmplat acum e o nouă dovadă a adevărului cuvintelor: “Cine renunţă la drepturi şi libertăţi pentru securitate/siguranţă va ajunge să le piardă pe ambele”.

Evident, voi vota ÎMPOTRIVA acestei monstruozităţi care încalcă drepturi şi libertăţi fundamentale într-un mod fără precedent de la Al Doilea Război Mondial până în prezent.

Modul abuziv în care se încearcă controlarea oamenilor prin acest certificat demonstrează de ce fiecare generaţie trebuie să lupte pentru libertatea ei şi, implicit, a celor care vin după ea. Dacă alţii au luptat înaintea noastră ca noi să fim liberi, avem şi noi obligaţia de a duce această luptă pentru generaţiile ce vin după noi”, mai afirmă europarlamentarul român în mesajul postat pe Facebook.

Cristian Terheş explică ce s-a decis la nivel european cu privire la certificatul verde:

“Chestiuni general despre certificat

1 . Gratuitea certificatului

S-a spus initial ca certificatul va fi gratuit. A ramas ca va fi gratuit, insa daca-l pierzi de mai multe ori poti sa platesti o suma (“fee”) pentru a ti se mai elibera altul [art. 3 pct. 3].

Gratuitatea certificatului, insa, e o manipulare, pentru ca atat vaccinurile cat si testele costa. Vaccinul acum e platit de state, tot din banii oamenilor, evident, iar testele vor fi platite de oameni. Or, fara vaccin sau test nu poti obtine certificatul, care e “gratuit”.

2 . Certificatul nu te protejeaza de a fi subiect pentru alte masuri restrictive la destinatie

S-a spus initial ca cei care au acest certificat nu vor mai fi tinuti in carantina la sosirea intr-o tara si nu vor mai trebui sa isi faca test la sosire.

Desi textul Parlamentului European prevedea explicit ca cine are certificatul nu mai poate fi pus in carantina sau izolare, textul a fost eliminat la final, statelor permitandu-li-se sa introduca si masuri restrictive, inclusiv posesorilor de certificat [a se vedea, pentru detalii, punctul 5 de mai jos].

Ca atare, nu exista garantie ca, la sosirea la destinatie, cine are certificatul nu va fi pus in carantina, izolare sau nu i se va cere test rapid.

Acesta este si motivul pentru care pe certificat va fi scris: “Înainte de călătorie, vă rugăm să verificați măsurile de sănătate publică aplicabile și restricțiile aferente aplicate la punctul de destinație” [art. 3 pct. 3a].

Prin aceasta fraza autoritatile europene care au impus acest certificat s-au scos. Adica cu gura ele au zis initial ca va protejeaza de la a mai fi pusi in carantina, dar la final lucrurile s-au schimbat, prin urmare e raspunderea voastra sa verificati masurile si conditiile impuse/cerute la destinatie.

3 . Certificatul nu e preconditie pentru exercitarea dreptului la libertate de miscare

La art. 3 pct. 3b si 3c din forma finala agreata a Regulamentului se spune ca posesia certificatului nu e o preconditie pentru libertatea de miscare iar eliberarea de certificate nu trebuie sa conduca la discriminari.

Pai daca detinerea unui astfel de certificat nu-ti asigura garantia ca vei scapa de carantina, ca nu e preconditie si nu e discriminatoriu, atunci ce nevoie mai e de el?

Certificatul de vaccinare

Certificatul de vaccinare va fi eliberat automat sau la cerere, persoana fiind informata cu privire la “dreptul ei” de a primi acel certificat.

Certificatul de vaccinare va contine, printre altele, “informatia cu privire la numarul de doze” primite de persoana [art. 5 pct. 2 lit. b].

Certificatul de vaccinare se va elibera dupa fiecare vaccinare si va “indica cu claritate” daca schema de vaccinare a fost finalizata sau nu [art. 5 pct. 3].

Conditiile pentru eliberarea acestui certificat, precum si campurile de stocare a informatiei (fields) pot fi modificare prin acte delegate de catre Comisia Europeana, in caz ca apar noi dovezi stiintifice.

Prin urmare, Comisia Europeana, pretextand o “noua dovada stiintifica”, va putea modifica direct, fara Parlament, conditiile eliberarii certificatului de vaccinare sau informatiile ce le contine. De exemplu, Comisia Europeana va putea spune ca, in lumina noilor dovezi stiintifice, oamenii au nevoie de 3 sau 4 doze de vaccin.

Certificatul de testare

Regulamentul da dreptul Comisiei Europene ca, prin acte delegate, sa modifice criteriile de eliberare si folosire a certificatului de testare si a campurilor pe care acest certificat la contine.

Certificatul de vindecare

Cerficatul de vindecare “se elibereaza cel mai devreme la 11 zile de la data la care o persoana a fost supusa pentru prima data unui test NAAT pentru identificarea infectiei cu Sars-Cov-2 si a produs un rezultat pozitiv” [art. 7 pct. 1].

Comisia Europeana e imputernicita ca, prin acte delegate, sa modifice numarul de zile in care se poate elibera acest certificat. De asemenea, Comisia poate modifica prin acte delegate campurile cuprinse in acest certificat.

S-a eliminat din textul final prevederea votata de Parlamentul European ca acest certificat de vindecare sa fie eliberat si prin dovedirea anticorpilor printr-un test serologic. S-a prevazut insa ca, prin act delegat, Comisia Europeana l-ar putea introduce ulterior [art. 7 pct. 3a-3b].

Prin urmare, singurul test care atesta ca ai cu adevarat anticorpi, deci imunitate sa lupti cu aceasta infectie, nu conteaza pentru eliberarea acestui certificat.

Validitatea certificatului de vindecare e de 180 de zile de la data primei testari pozitive.

Alte limitări

In urma negocierilor s-a eliminat complet din textul final amendatul Parlamentului European care OBLIGA statele UE ca cei care au acest certificat sa nu mai fie pusi in carantina, auto-izolare sau obligati sa se testeze.

Textul agreat acum suna astfel: “Fără a aduce atingere competenței statelor membre de a impune restricții pe motive de sănătate publică, în cazul în care statele membre acceptă certificate de vaccinare, testare sau recuperare, acestea se vor abține de la a impune restricții suplimentare de călătorie, cum ar fi teste suplimentare legate de călătorie pentru SARS-CoV-2 autoizolarea / carantina legată de infecție sau călătorie, CU EXCEPTIA cazului în care sunt necesare și proporționale pentru a proteja sănătatea publică ca răspuns la pandemia COVID-19 […]” [art. 10].

Asadar, au promis initial ca detinatorii acestui certificat nu vor mai fi carantinati sau izolati, dar la final vor putea fi.

Intrarea în vigoare

Regulamentul va intra in vigoare din ziua in care se va publica in Jurnalul Oficial al UE si se va aplica din data de 1 iulie 2021 pentru 12 luni.

Concluzie

Tot ceea ce birocratii europeni si europarlamentarii au promis ca veti obtine prin impunerea acestui certificat s-a dovedit a nu fi adevarat la final:

– testele nu sunt gratuite (e adevarat, Comisia European va da 100 de milioane de euro statelor sa cumpere teste, insa acestea nu vor fi suficiente pentru ca toti cei interesati sa se testeze gratuit);

– testul de anticorpi nu se mai ia in considerare (or acesta e singurul test care certifica faptul ca ai anticorpi);

– statele te pot baga in izolare sau carantina, ori sa iti impuna sa te testezi din nou, chiar daca ai certificat;

– Comisiei Europene i s-au dat puteri ca, prin acte delegate, sa modifice foarte multe criterii in Regulament. Ceea ce putea parea prea extrem pentru a fi sustinut de Parlament sau Consiliu, poate fi implementat direct de Comisia Europeana prin act delegat.”

