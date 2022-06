Este decizia momentului la nivelul Parlamentului European!

Certificatul Verde, valabil pentru încă un an de zile! Cristian Terheș, revoltat de votul din Parlamentul European

Totul a fost făcut public chiar de către europarlamentarul Cristian Terheș, pe pagina sa de socializare, unde a postat şi un live făcut chiar în plenul Parlamentului European.

Mai exact, eurodeputatul român a anunţat că forul european a votat prelungirea Certificatului Verde COVID-19 cu încă un an de zile.

„Prin prelungirea Certificatului Verde se creeaza sistemul pentru supravegherea în masă a populaţiei”, este acuzaţia lansată de europarlamentarul român, care oferă însă şi dovezi în acest sens.

El adaugă că a votat împotriva prelungirii acestui document.

„Parlamentul European a votat în majoritate pentru prelungirea cu încă un an a Certificatului Verde. Eu am votat împotrivă.

Am facut live din plen, să vedeţi cum a decurs votul. Când apar datele de la vot, voi face public cum s-a votat.

După votul de ieri pe impunerea cotelor de carbon, prin prelungirea Certificatului Verde se creează sistemul pentru supravegherea în masă a populaţiei.

Nu mai votaţi partidele care au susţinut Certificatul Verde!”, a scris joi, 23 iunie, Cristian Terheș pe pagina sa de Facebook.

Deciziile privind reintroducerea certificatului verde vor fi luate la nivel naţional sau chiar regional

În urmă cu o zi, europarlamentarul Siegfried Mureşan oferea detalii exact despre votul de joi, 23 iunie, din Parlamentul European.

„În urmă cu un an, in contextul crizei generată de Coronavirus am aprobat certificatul verde, care ne-a permis sa ne reluăm încet viaţa, ne-a permis să călătorim. Legislaţia privind certificatul verde este in vigoare doar până la 30 iunie 2022.

Vom vota mâine, in Parlamentul European, prelungirea bazei legale astfel încât dacă în viitor vom mai avea nevoie de introducerea certificatului verde acesta să fie posibil, cu menţiunea că deciziile vor fi luate la nivel naţional sau chiar la nivel regional in funcţie de situaţia epidemiologică in fiecare stat sau in fiecare regiune.

Practic nu va trebui să ne dezinstalam aplicaţiile de pe telefon, acel cod QR rămâne valabil dacă în continuare va fi nevoie de el”, a explicat Siegfried Mureşan.