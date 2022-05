Valabilitatea certificatului verde a fost prelungită cu încă un an de zile

„Parlamentul European a votat prelungirea valabilității certificatului Covid cu încă un an! Europarlamentarii au hotărât menținerea certificatului digital Covid încă 12 luni, până la 30 iunie 2023.

În plus, aceștia vor cere Comisiei Europene evaluarea necesității certificatului după o perioadă de 6 luni de la extensie, după decembrie 2022, în funcție de recomandările Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (European Centre for Disease Prevention and Control -ECDC) și Comitetului pentru Securitatea Sănătății (Health Security Committee – HSC).

Înainte de a efectua o călătorie în afara României, vă rugăm să consultați pagina dedicată condițiilor de călătorie de pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne: http://www.mae.ro/travel-conditions

Certificatul digital COVID-19 poate fi descărcat de pe: https://certificat-covid.gov.ro/login”, este mesajul postat, vineri seară, pe pagina de Facebook RO Vaccinare..

Amintim faptul că diverse state europene au eliminat treptat restricțiile sanitare împotriva COVID-19 și necesitatea prezentării certificatului verde în anumite spații publice.

De exemplu, recent, autoritățile italiene au informat că nu mai solicită certificatul verde, cu speranţa că măsura respectivă va impulsiona turismul în Italia. În schimb, masca de protecție va rămâne obligatorie doar în anumite situații, până pe 15 iunie.

Gata cu certificatul verde în Italia

Italia nu mai cere de la 1 mai certificatul verde, cu speranţa că măsura va impulsiona turismul în peninsulă, potrivit agenției de presă AFP.

Autorităţile le cer oamenilor să fie în continuare responsabili, iar masca de protecţie rămâne obligatorie în şcoli, mijloacele de transport în comun, cinematografe, teatre şi la evenimentele care se desfăşoară în spaţii închise.

Bătălia împotriva coronavirusului nu s-a încheiat încă, a comentat ministrul Sănătății, Roberto Speranza, în contextul în care, de astăzi, în Italia nu se mai controlează certificatul verde decât în spitale și cămine de bătrâni.

A nu avea o obligație nu înseamnă a deveni iresponsabil, a ținut să mai sublinieze ministrul Speranza, explicând că există încă situații în interior, ca şi în exterior în care se formează aglomerație.

În Italia, masca de protecție rămâne obligatorie până pe 15 iunie

Până pe 15 iunie, masca de protecție rămâne obligatorie în mijloacele de transport în comun, dar și pentru a călători cu avioane, trenuri și nave, la fel ca și pentru a intra în săli de cinema, de teatru, în muzee și pentru a participa la evenimente.

Până la sfârșitul anului școlar, masca trebuie utilizată de toți elevii, de cadrele didactice și de personalul din instituțiile de învățământ.

Certificatul sanitar, fie în urma unui test negativ, fie a vaccinării, nu va mai fi obligatoriu de la 1 mai, în marea majoritate a cazurilor. Obligaţia de vaccinare rămâne însă în vigoare doar pentru personalul sanitar, până pe 31 decembrie 2022.

Sunt măsuri foarte importante luate în Italia, care se numără printre puţinele ţări mari din UE care nu a ridicat în totalitate restricţiile asociate COVID-19.