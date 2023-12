Până la 900 de lei în plus, la pensie! Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a oferit, joi, informații suplimentare, în cadrul unui interviu televizat.

În acest context, ministrul a oferit un caz concret. A menționat situația unei femei din România, specialistă în utilaje, cu un stagiu de cotizare de 30 de ani și 9 luni și o pensie actuală de 1657 de lei. După majorările din ianuarie și septembrie, aceasta va primi cu 900 de lei mai mult.

Această sumă este rezultatul unei majorări de 13,8%, luând în considerare numărul de puncte acumulate și stagiul de cotizare al persoanei în cauză. Ministrul a declarat că femeia va avea o pensie de 1.886 de lei, la 1 ianuarie 2024. În plus, din septembrie, ea va încasa 2.503 lei.

Potrivit ministrului, numărul de puncte poate fi aflat prin împărțirea numărului de puncte de contributivitate la salariul mediu brut din anul în care este realizat calculul. Ea anunță și că punctele de contributivitate sunt date de venitul brut, astfel:

Simona Bucura Oprescu explică faptul că noua lege a pensiilor ia în calcul, în privința punctelor de contributivitate, și alte elemente. Ea oferă ca exemple sporurile sau cel de-al 13 salariu.

Aici avem puncte asimilate 0,25 de puncte pe an, puncte necontributive asimilate, dar puncte suplimentare la punctele de pensie. Și, în cazul nostru, cred că avem o creștere de tei puncte care este obținută datorită punctelor de stabilitate”, a anunțat ministrul la Antena 3 CNN .

Punctele de stabilitate se aplică doar persoanelor care au lucrat pentru o perioadă mai mare de 25 de ani. Spre exemplu, cei care au lucrat între 25-30 de ani, primesc 0,75 puncte pe an.

Ministrul a explicat mecanismul prin care pensionara luată ca exemplu va avea parte de o majorare a pensiei în valoare de 900 de lei.

„Punctele de stabilitate reprezintă un element de noutate a noii legi, niște bonusuri, care sunt date pentru ceea ce pensionarul nostru a lucrat sau cei care se vor pensiona lucrează peste 25 de ani.

Pentru ceea ce lucrezi peste 25 de ani ai un număr de 0,5 puncte pe an pentru perioada 25-30 de ani, un număr de 0,75 puncte pe an pentru perioada 30-35 de ani și un punct pe an pentru perioada peste 35 de ani

Pensionara noastră a lucrat peste 25 de ani, ceea ce înseamnă că va beneficia și de puncte de stabilitate. Adică punctajul domniei sale va crește de la 27,83 la 30,89.

Deci, practic, această femeie pornește acum de la o pensie de 1.657 lei și va ajunge, după recalcularea din septembrie, la 2.503 lei, deci o majorare consistentă de 51,5%, deci de 900 lei”, a explicat ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu.