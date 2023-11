Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a declarat sâmbătă, pe data de 11 noiembrie că, până în 2035, trebuie să ajungem la egalarea vârstei de pensionare între bărbați și femei.

„Atenţie, la calcularea pensiei doar stagiul contributiv influenţează la scăderea vârstei de pensionare. (…) Dacă astăzi vârsta de pensionare pentru femei este 62 de ani şi o lună, iar până în 2030 vom merge etapizat până la 63 de ani, în baza noii legi, până în 2035, va trebui să ajungem la egalizarea vârstei de pensionare între femei şi bărbaţi la 65 de ani. Cu alte cuvinte, dacă femeia noastră iese la pensie în 2035 şi are doi copii poate să iasă la pensie în 2034 cu un an mai devreme”, a spus aceasta la Antena 3 CNN.

Egalarea vârstei de pensionare este un jalon impus prin PNRR

Oficialul a subliniat faptul că egalizarea vârstei de pensionare este un jalon impus prin PNRR, o obligație pe care statul român și-a asumat-o.

„Egalizarea vârstei de pensionare între femei şi bărbaţi este o parte a reformei impusă de angajamentele pe care România le-a luat prin PNRR. Este una dintre reformele asumate de România în jalonul 214 privind reforma pensiilor publice. Este o obligaţie pe care România şi a asumat-o, statul român, nu guvernul din care fac parte, pe care a trebuit să o transpunem în legislaţia românească pentru care noi am venit cu această compensaţie, cu faptul că perioada de creştere a copilului, concediul de maternitate este stagiu contributiv şi, nu în ultimul rând, faptul că dăm această reducere a vârstei de pensionare pentru femeile care au şi cresc copii”, a afirmat ea.

Efortul depus în muncă va fi răsplătit la pensie

Tot la Antena 3 CNN, Simona Bucura Oprescu a afirmat că în urma simulărilor efectuate, s-a constatat că pentru un pensionar aflat în prezent în situația de a primi 1.125 de lei ca indemnizație minimă socială, creșterea proiectată pentru anul viitor, în cazul unei vechimi în muncă de 35 de ani, se ridică la 87%, depășind pragul de 1.900 de lei.

Ea a accentuat importanța acestor informații în contextul punctelor de stabilitate. A evidențiat faptul că pentru cei care au muncit peste 25 de ani, se va acorda un punctaj suplimentar pentru fiecare an de muncă. Între 25 și 30 de ani, se adaugă 0,5 puncte pe an, între 30 și 35 de ani – 0,75 de puncte pe an. După 35 de ani, un punct pe an. Astfel, într-o notă de optimism, a subliniat că, în esență, efortul depus în muncă este răsplătit prin aceste modificări benefice.

Pensia se calculează în funcție de punctajul fiecărui beneficiar

Ministrul Muncii a explicat că nivelul pensiei depinde de punctajul acumulat de fiecare individ. Punctajul este determinat pornind de la punctele de contributivitate. Reprezintă acele puncte care au stat la baza calculului dreptului de pensie. Acestea reflectă suma plătită de pensionar în sistemul de contribuții.

Ea a subliniat că, conform noii legi, punctele de contributivitate vor crește, inclusiv prin includerea sporurilor nepermanente. Astfel, dacă înainte de anul 2001 nu se lua în calcul acordul global, după modificările aduse de noua lege, acum se vor lua în considerare și sporurile nepermanente, precum al treisprezecelea salariu, premii și alte beneficii. Toate aceste venituri vor fi proporțional transformate în puncte de pensie contributive. Acestea vor fi utilizate în calculul stagiului minim și complet de cotizare. Mai multe puteți afla aici.