Pentru a veni în sprijinul persoanelor care au probleme, Confort Merino anunță o nouă inițiativă dedicată științei somnului. Astfel, la nici doi ani de la inițierea campaniei „Eu Dorm Bine”, compania a lansat și podcastul dedicat educației și susținerii somnului sănătos în România. Proiectul include singurul studiu național despre calitatea somnului din România și prima serie de episoade dedicate exclusiv acestui subiect.

„Am știut încă de la înființarea Confort Merino, în urmă cu 10 ani, că somnul influențează sănătatea fizică și mentală a omului și, pentru a îmbunătăți calitatea odihnei românilor, este nevoie de mai mult decât confort – este nevoie de educație bazată pe știință și date concrete”, a declarat Oana Tatu, co-fondator Confort Merino, care este unul dintre liderii în producția de articole din lână merino pentru pat.

Din această viziune s-a născut campania națională „Eu Dorm Bine” – cel mai amplu proiect din România dedicat cercetării și educației despre somn. Realizat împreună cu Institutul RoNeuro, proiectul are o misiune clară: să explice importanța somnului pentru sănătate, să combată efectele somnului precar și să ajute oamenii să adopte obiceiuri corecte pentru un somn mai sănătos.

„Este esențial să recunoaștem importanța igienei somnului. Înțelegerea aprofundată a acestui fenomen ne va ajuta să identificăm provocările cu care se confruntă societatea noastră, cu scopul de a dezvolta strategii pentru o viață mai sănătoasă,” a subliniat Prof. Dr. Dafin F. Mureșanu, Director Departament Neuroștiințe UMFIH, fondator al Institutului RoNeuro și președintele Federației Europene a Societăților de Neuroreabilitare (EFNR).

Pilonii campaniei Eu Dorm Bine sunt:

Studiul Național despre Somn (SNS): Singurul studiu național care analizează în profunzime obiceiurile de somn ale românilor. Cu două ediții deja finalizate (2024 și 2025) și ediția 2026 în pregătire, datele valoroase colectate reprezintă piatra de temelie a întregii campanii educaționale.

Platforma EUDORMBINE.RO: Un hub digital în colaborare cu Institutul RoNeuro, ce oferă resurse valoroase, articole, sfaturi de la specialiști și instrumente practice – precum Calculatorul scorului de somn și modelul științific RMMR (Rutina, Mișcarea, Mediul, Relaxarea) – pentru a ajuta pe oricine să își îmbunătățească somnul.

Podcastul EU DORM BINE: Prima serie de episoade educative din România dedicate exclusiv somnului, realizată de un brand românesc în parteneriat cu un institut medical.

Fiecare podcast este moderat de Oana Tatu, co-fondator Confort Merino, și îi are ca invitați pe specialiștii Institutului RoNeuro și pe experții parteneri ai institutului. În fiecare episod se explică somnul pe înțelesul tuturor, din perspective medicale diferite, și oferă soluții practice pentru îmbunătățirea igienei somnului.

Astăzi este lansat episodul 2 al podcastului Eu Dorm Bine. În acest nou episod se merge mai adânc în tema esențială despre stres: cum ne influențează stresul și factorii mentali somnul și ce putem face concret, în viața de zi cu zi, pentru a ne odihni mai bine?

„Podcastul ‘Eu Dorm Bine’ este angajamentul nostru de a traduce datele științifice din Studiul Național în soluții accesibile și clare pentru toți. Avem convingerea că informația validată medical este cheia pentru un somn mai bun, deoarece un somn bun nu este un moft, ci o necesitate”, a subliniat co-fondatoarea Confort Merino și Ambasador al Somnului Sănătos în România.

Colaborarea Confort Merino și Institutul RoNeuro este una pe termen lung, partenerii aflându-se deja în pregătiri pentru cea de-a 3-a ediție a Studiului Național despre Somn.