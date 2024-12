Un raport al echipei de la MarketsandMarkets arată că economia mondială, grație celei de-a 4-a și a 5-a revoluții industriale, va beneficia de 35 de trilioane USD până în 2035 prin 164 de industrii și tehnologii ale viitorului, arată o analiză publicată de Forbes.

Prima revoluție industrială, cu aproximativ 300 de ani în urmă, a marcat trecerea omenirii de la o economie bazată pe agricultură la o economie bazată pe industrie. Acesta a fost cu adevărat începutul Revoluției Industriale, care a continuat până astăzi, marcând ascensiunea și prăbușirea națiunilor și dinastiilor, dar și a tehnologiilor și industriilor, schimbând în același timp modul în care gândim, muncim și trăim.

Motoarele cu abur, războaiele și începutul producției în fabrică au schimbat modul în care mărfurile erau cumpărate și vândute; de fapt, producția de masă ar duce la o creștere fenomenală a eficienței, care, la rândul său, ar duce la extinderea comerțului și la creșterea capitalismului.

Trei revoluții care au dus la schimbări fundamentale

Acest punct de plecare a fost începutul unui alt fenomen, care a continuat prin alte 3 revoluții, fiecare bazându-se pe precedenta și conducând la schimbări fundamentale în producția și consumul de bunuri și, mai recent, de servicii.

Deși prima revoluție industrială a fost de o importanță majoră, nici cea de-a doua nu poate fi desconsiderată. Descoperirea electronilor a fost forța motrice a celei de-a doua revoluții industriale, ceea ce a condus la tehnici de producție în masă mai eficiente sub forma producției pe linia de asamblare și la creșterea industriilor oțelului, automobilelor și telecomunicațiilor.

Apoi, a treia revoluție industrială, sau „Revoluția digitală”, caracterizată prin creșterea computerelor personale și a internetului, a condus la globalizare prin conectivitate sporită, automatizare și schimburi de muncă și crearea tehnologiei informației și a unei economii bazate pe cunoaștere, culminând cu boom-ul dot. com din anii 2000.

Potrivit Forbes, acum ne aflăm în mijlocul celei de-a patra revoluții industriale – împingând limitele cu descoperiri în AI, ML și IoT care au revoluționat modul în care lucrăm, remodelând industriile și conducând la o creștere a industriilor bazate pe date. Împreună, aceste revoluții industriale diferite au determinat creșterea economică și au creat o economie mondială de 115 trilioane USD.

Echipa de la MarketsandMarkets a studiat peste 6.000 de piețe din 8 sectoare industriale, selectând 164 de piețe ale viitorului pe baza CAGR, dimensiunea pieței, cazuri de utilizare, întreruperi și alți factori. Aceste piețe au fost apoi grupate în 10 mega-teme generale.

Aceste mega-teme de un trilion de dolari vor conduce economia și ne vor schimba viitorul, subliniază Forbes.

Lumea hiperconectată

O lume hiperconectată oferă conectivitate, dispozitive și sisteme integrate și comunicare în timp real într-un ecosistem bazat pe date, permițând interconectivitate globală, adoptarea și progresul automatizării și tehnologiei inteligente. Împingerea către o lume hiper-conectată va avea un impact asupra economiei globale cu aproximativ 12,3 trilioane USD, până în 2035, fiind determinată de progresele în AI, 5G+, 6G, tehnologia metaversului industrial și infrastructura inteligentă.

Revoluția AI

Revoluția AI se referă la adoptarea și utilizarea sporită a tehnologiilor avansate de inteligență artificială și automatizări. Cele mai mari beneficii ale AI includ automatizarea sarcinilor complexe, luarea deciziilor bazate pe date, integrarea între industrii, apariția sistemelor autonome și progresele în învățarea automată și învățarea profundă.

Revoluția AI are un potențial de aproximativ 10,6 trilioane USD până în 2035, bazat în principal pe succesul și creșterea centrelor de date și progresele în domeniul asistenței medicale.

Tranziția energetică

Tranziția energetică este trecerea de la sursele tradiționale de combustibil (combustibili fosili) la surse de energie mai curate, mai ecologice și regenerabile. Cu un potențial de 8,9 trilioane USD până în 2035, trecerea către energia regenerabilă va fi determinată în principal de inițiativele de decarbonizare și hidrogen verde, solare, eoliene, nucleare, geotermale, SAF, tehnologie CCU și soluții de stocare a energiei.

Viitorul mobilității

Viitorul mobilității va schimba paradigma, oferind oportunități potențiale de 2,7 trilioane USD până în 2035. Progresele în tehnologia bateriilor vor duce la creșterea și proliferarea VE și a vehiculelor autonome, schimbând modul în care lumea călătorește. Companiile auto pot genera 1600 USD pe vehicul pe an, în viitor, din peste 300 de servicii de mașini conectate până în 2035.

Electrificare

Electrificarea este unul dintre elementele de bază ale viitorului industriilor, cu un potențial estimat de 2,3 trilioane USD până în 2035. Trecerea la electrificare – în parte datorită faptului că majoritatea țărilor are un obiectiv agresiv de emisii nete de carbon zero – va transforma mai multe industrii și infrastructura, în special viitorul mobilității. Electrificarea va stimula piața de stocare a energiei bateriilor și a stațiilor de încărcare cu aproximativ 24,1 milioane de stații de încărcare vândute pe an, în 2035, de la aproximativ 5,6 milioane de unități vândute în 2024.

Viitorul asistenței medicale

Viitorul asistenței medicale este cel puțin interesant. Cheltuielile pentru sănătate în lumea occidentală sunt deja, în medie, între 12 și 18% din PIB. SUA au cheltuit peste 4,8 trilioane de dolari pe asistență medicală în 2023, marcând o creștere de 7,5% față de 2022 și depășind creșterea PIB-ului de 6,1%.

Operațiile neinvazive asistate de robotică devin din ce în ce mai frecvente, crescând ratele de succes și reducând timpul de recuperare. Utilizarea din ce în ce mai mare a AI și ML în asistența medicală a dus la diagnostice predictive și preventive mai rapide, mai precise, la îmbunătățirea rezultatelor pacienților și reducerea costurilor și progrese în genomică și biotehnologie.

Alimente și materiale

Progresele în sustenabilitate și necesitatea de a aborda schimbările climatice și deficitul de resurse vor duce industria alimentară și a materialelor pe noi culmi, creând oportunități de 1,5 trilioane USD până în 2035. Producția de alimente se va schimba semnificativ. Inovațiile în biotehnologie, agricultura de precizie și alternativele cultivate în laborator vor schimba modul în care creștem și consumăm alimente.