Viitorul este al oamenilor care îndrăznesc să deseneze pe o pânză albă cu nuanțele tehnologiei, ale imaginației și ale curajului, care sunt gata să proiecteze inimaginabilul și să depășească granițele actuale. Viitorul este al orașelor inteligente, al clădirilor și caselor smart și al oamenilor care muncesc pentru a oferi celorlalți lucrări care pot trece testul timpului.

Cum va arăta acest viitor? Va reflecta aspirațiile noastre cele mai luminoase. Un loc unde inovația nu înseamnă doar a crea, ci și a proteja lucrurile importante, un echilibru perfect între valoare și inițiativă. Vego Holdings este unul dintre actorii care încep să construiască acest viitor, cu pași mici, dar siguri, către o lume a progresului, a posibilităților, în care tehnologia devine expresia supremă a umanității, iar infrastructura este o operă de artă creată pentru noi toți.

O viziune inovatoare în lumea de business

VEGO Holdings (Virtual Environment Generation & Optimization) este o companie de proiectare și tehnologie care activează în domeniul construcțiilor. Prin cei 24 de ani de experiență pe piață, firma are capacitatea de a conduce întregul proces de materializare al unui proiect prin toate fazele de realizare, de la concept, la planuri de execuție. VEGO Holdings deține expertiză la nivelul mai multor specializări: urbanism, arhitectură, structură, infrastructură şi instalaţii.

De ce am zis că sunt creatorii viitorului? Pentru că VEGO Holdings vine pe piața românească cu o infrastructură unică, bazată pe inteligență artificială, care a fost dezvoltată în peste 15 ani și care este folosită în proiectele realizate.

O companie de succes are în spate o viziune puternică și oameni pasionați și dedicați domeniului în care activează. Povestea VEGO a pornit de la Virgil Profeanu, care a fondat business-ul din dorința de a aduce pe piața din România un concept antreprenorial unic și care ar putea aduce beneficii întregii societăți.

Înțelegerea holistică a lumii

Virgil Profeanu a avut parte de un parcurs profesional plin de experiențe pe cât de diferite, pe atât de folositoare în construirea business-ului pe care îl conduce astăzi. Antreprenorul a studiat teologia, muzica, managementul calității și inteligența artificială. Astfel, vorbim de o viziune bazată pe cunoștințe și creativitate.

„Aceste domenii, aparent disparate, s-au îmbinat armonios în cariera mea, conducându-mă către o înțelegere holistică a lumii și a proceselor creative. Am activat ca tenor în domeniul operei, expert în project management și standardizare, consultant în management și, în final, ca cercetător în domeniul inteligenței artificiale”, a declarat fondatorul VEGO.

Orice drum în lumea antreprenoriatului nu este lipsit de provocări, acest lucru fiind valabil și pentru Virgil Profeanu. Societatea actuală este concentrată pe ideea de respectare a unor tipare clare. Când cineva nu se supune unor reguli nescrise, se poate confruntă cu critici, în ciuda excelenței atinse în activitatea sa.

„Una dintre cele mai mari provocări a fost rezistența breslelor față de abordarea mea transdisciplinară. Specializarea este o tendință dominantă în societatea actuală, iar ideea de a excela în mai multe domenii este adesea privită cu scepticism. Am depus un efort constant pentru a demonstra că transdisciplinaritatea nu este o simplă acumulare de cunoștințe, ci o sinteză creativă, care generează soluții inovatoare”, a povestit Virgil Profeanu.

Învățarea, un proces continuu

Oamenii de business care au reușit să-și construiască afaceri de succes ne pot oferi lecții importante. Potrivit fondatorului VEGO, ideea pe care acesta își bazează activitatea este simplă: „învățarea este un proces continuu”. De asemenea, toate experiențele din viață, fie ele pozitive sau negative, contribuie la formarea noastră.

„Ceea ce am învățat astăzi este esențial, dar mâine va fi completat de o nouă lecție, la fel de valoroasă. Această conștientizare a dinamicii învățării mă menține motivat și deschis către noi perspective. Sunt mulțumit de parcursul meu și consider că experiențele acumulate, atât cele pozitive, cât și cele negative, m-au format ca antreprenor și ca om”, a precizat Profeanu.

Începuturile VEGO Holding

Parcursul antreprenorial al lui Virgil Profeanu a început în anul 2000. Acesta a pornit de la o idee de business. A dorit ca, prin intermediul companiei sale, să ofere servicii de consultanță în management și obținere de granturi.

„Investiția inițială a fost minimă, bazându-se mai degrabă pe entuziasm, viziune și dorința de a crea ceva nou”, a explicat fondatorul. Business-ul a evoluat și a ajuns la performanțele actuale, fiind principalul jucător din industrie care dezvoltă soluții unice în arhitectură, urbanism și inginerie.

„Am ales acest sector pentru că proiectarea este fundamentul lumii în care trăim. Arhitectura este creația dinaintea creației, este actul de a da formă ideilor, de a transforma viziunea în realitate”, a afirmat Virgil Profeanu.

Dezvoltarea societății prin soluții inovatoare

VEGO Holding este lider în domeniul proiectării și dezvoltării de tehnologie bazată pe inteligență artificială. Compania reușește să ducă fiecare proiect de la concept la produs final printr-un sistem unic interdisciplinar. La nivelul firmei, experți din toate domeniile se implică pentru a oferi clienților și comunităților soluții integrate și rezultate complexe.

Afacerea condusă de Virgil Profeanu oferă o gamă largă de servicii, de la proiectare arhitecturală, la proiectare structurală, proiectare instalații, urbanism, consultanță în management și, nu în ultimul rând, dezvoltare software.

„Ne dedicăm creării de valoare pentru clienții noștri, pentru angajații noștri și pentru comunitate. Ne diferențiem prin abordarea transdisciplinară, prin integrarea tehnologiei în toate procesele noastre și prin focusul pe sustenabilitate”, a precizat antreprenorul.

În fiecare arie de activitate, compania realizează procese complexe și lucrează după metodologii avansate. Aceasta oferă asistență tehnică, economică, administrativă și juridică pe toată perioada proiectului. De asemenea, se ține cont de bugetul fiecărui client și se proiectează economic, cu soluții inteligente de construcție, în scopul de a eficientiza resursele. VEGO se concentrează pe investiții constante în dezvoltarea echipei și în tehnologie.

„Suntem diferiți prin abordarea noastră unică, ce combină experiența cu inovația. Ne concentrăm pe înțelegerea profundă a nevoilor clienților și pe găsirea soluțiilor optime, adaptate fiecărui proiect. Investim constant în tehnologie și în dezvoltarea echipei noastre, pentru a oferi servicii de cea mai înaltă calitate”, a afirmat Virgil Profeanu.

Performanțe remarcabile

VEGO Holding vine cu o viziune clară pe termen lung. Compania se axează atât pe extinderea globală, cât și pe diversificarea serviciilor și consolidarea poziției sale de lider în inovație tehnologică. Business-ul contribuie la dezvoltarea unor orașe inteligente și la îmbunătățirea calității vieții, totul fiind realizat ținând cont de principiile de sustenabilitate și responsabilitate socială. Prin investiția constantă în tehnologie, VEGO Holding se poziționează ca un model de succes în lumea afacerilor. Compania demonstrează că inovația, eficiența și responsabilitatea socială pot merge mână în mână.

Business-ul fondat de Virgil Profeanu colaborează cu multe instituții publice și companii private, abordând fiecare proiect cu seriozitate și dedicare. În cazul VEGO, cifrele vorbesc de la sine. Compania a proiectat până în prezent 8,3 milioane de metri pătrați. De asemenea, a obținut 27.811 avize, 908 autorizații de construire și 158 de documentații urbanistice. Potrivit datelor, valoarea totală a investițiilor proiectate de VEGO se ridică la 3,7 miliarde de euro. Totuși, performanțele nu se opresc aici. Firma a urbanizat peste 46.000 de hectare și a contribuit la construirea a 18 obiective.

„Gestionăm în prezent 298 de proiecte, am încheiat 2.833 de contracte și am înregistrat 259.716 documente. Am implementat cu succes 190 de proiecte cu fonduri nerambursabile și am dezvoltat 63 de aplicații software”, a adăugat Virgil Profeanu.

Eficiență energetică și materiale ecologice

Orice business trebuie să aibă în centrul său grija față de oameni, comunitate și mediu. VEGO se remarcă prin contribuția pe care o are la nivelul dezvoltării sustenabile a mediului de afaceri. „Ne concentrăm pe eficiența energetică, pe utilizarea materialelor ecologice și pe reducerea amprentei de carbon. Credem că sustenabilitatea nu este doar o responsabilitate, ci și o oportunitate de a crea un viitor mai bun”, a precizat fondatorul companiei.

Potrivit lui Virgil Profeanu, principiile de sustenabilitate sunt esențiale în proiectare. De asemenea, prioritatea VEGO este de a realiza clădiri utile, durabile și frumoase. Astfel, compania se concentrează pe eficiență energetică, utilizarea de materiale ecologice și reducerea amprentei de carbon în toate proiectele sale. „Durabilitatea nu este doar o tendință, ci o necesitate pentru a proteja planeta și a crea un viitor mai bun”, a explicat Profeanu.

Inteligență artificială și digitalizare

O caracteristică importantă a VEGO este faptul că se concentrează pe dezvoltare permanentă, atât la nivelul infrastructurii bazate pe inteligență artificială, cât și din punct de vedere al sistemelor avansate, care garantează timpi rapizi de reacție, rezultat complet, predicția și anularea riscurilor, dar și dezvoltarea celei mai sigure rute spre atingerea obiectivelor într-un buget eficient.

Potrivit spuselor lui Virgil Profeanu, cele mai importante proiecte sunt mereu cele mai recente. Motivul principal este faptul că acestea reflectă evoluția și acumularea de experiență a companiei. Printre cele mai recente inițiative ale VEGO se numără implementarea unui sistem complet de management al calității (TQM), proiectarea unor clădiri sustenabile, cu o amprentă de carbon redusă și dezvoltarea platformei RENDA, care promite să revoluționeze lumea de business. „Fiecare proiect este o nouă provocare și o nouă oportunitate de a inova”, a spus fondatorul VEGO.

La momentul actual, când vorbim de inovație, se aduce în discuție inteligența artificială, care a schimbat cu totul felul în care privim lumea și a pus la încercare regulile scrise și nescrise cu privire la mai multe domenii de activitate. Astfel, fiind în trend cu aceste idei, inteligența artificială este integrată în cele mai importante procese ale VEGO Holding, de la proiectare, la management.

Una dintre cele mai importante inițiative este dezvoltarea platformei RENDA, care simulează gândirea artificială și permite automatizarea unor serii de procese și, de asemenea, optimizarea eficienței operaționale.

„Am investit masiv în digitalizare și în dezvoltarea de soluții software proprietare, pentru a ne menține în avangarda tehnologiei”, a explicat Virgil Profeanu.

RENDA, un proiect revoluționar

Platforma RENDA, dezvoltată de VEGO, este un proiect revoluționar. Instrumentul de inteligență artificială oferă soluții pentru optimizarea proceselor, de la gestionarea complexității legislative, la proiectare. De asemenea, platforma este un factor important care poate facilita luarea unor decizii în timp record.

„RENDA este un instrument care ne ajută să automatizăm și să optimizăm o serie de procese. RENDA este capabilă să analizeze date, să identifice oportunități și să faciliteze luarea deciziilor”, a explicat fondatorul VEGO.

Practic, RENDA devine un expert tehnic virtual, accesibil 24/7, capabil să analizeze și să interpreteze date, oferind răspunsuri precise și contextualizate. Platforma reușește să depășească barierele expertizei umane, oferind o sursă inepuizabilă de cunoștințe, personalizată pentru fiecare proiectant. De asemenea, RENDA are acces la o bază de date proprie.

Răspunsuri clare la întrebări

RENDA reprezintă un instrument avansat, care poate fi folosit în multe situații și ajută la dezvoltarea rapidă a unor proiecte de succes. De exemplu, platforma poate fi folosită pentru realizarea unui studiu de prefezabilitate privind construirea unui centru logistic sau la realizarea unui plan pentru construcția unei clădiri. De asemenea, poate reprezenta un sprijin în procesele decizionale prin DMS (Decision Maker System).

DMS, parte din platforma RENDA, este un sistem avansat de propunere decizională, care utilizează date istorice, principii de luare a deciziilor și informații contextuale relevante. Astfel, generează opțiuni decizionale și le evaluează, acestea ajutând experții în managementul proiectelor la care lucrează. De asemenea, această funcție poate fi folosită pentru realizarea unui plan de acțiune în cazul blocării unor proiecte din varii motive. DMS analizează, sintetizează și propune soluții optime. Aceste răspunsuri sunt bazate pe principiile și modelele de decizii luate anterior de Virgil Profeanu, fondatorul VEGO.

RENDA și DMS permit realizarea unei simbioze între inteligența umană și cea artificială, redefinind astfel domeniul proiectării și stimulând creativitatea și eficiența.

„Platforma noastră de inteligență artificială este un instrument puternic, care poate oferi răspunsuri la o gamă largă de întrebări. RENDA este un simbol al viziunii noastre inovatoare și al angajamentului nostru față de tehnologie”, a explicat Virgil Profeanu.

Tehnologia BIM în domeniul construcțiilor

VEGO nu se abate de la drumul spre inovație. Compania dezvoltă și folosește în procesul de proiectare S.E.L.F. (Self Engineering and Learning Features). Acesta este un instrument inteligent ce înglobează mecanismele de machine learning, inteligența artificială, boți de automatizare a programelor BIM, sisteme de rețele neuronale artificiale și sisteme complexe adaptive. Această „mașină inteligentă de proiectare” ajută la susținerea imaginației arhitectului, oferindu-i în același timp capacitatea de a folosi toate inovațiile din domeniul ingineriei.

Potrivit fondatorului companiei, VEGO integrează tehnologia BIM în majoritatea proiectele sale. Building Information Modeling este un sistem digital folosit în domeniul construcțiilor, arhitecturii și ingineriei pentru a crea, gestiona și analiza modele virtuale detaliate ale unei clădiri sau infrastructuri. BIM implică utilizarea unor modele 3D, care includ nu doar informații geometrice, ci și date despre materiale, costuri, programe de execuție și ciclul de viață al proiectului. În plus, acest sistem permite colaborarea directă între arhitecți, ingineri, constructori și nu numai, printr-o platformă comună. De asemenea, facilitează simularea unor anumite elemente legate de clădire, precum consumul de energie, rezistență sau costuri, toate fiind aflate înainte de construcție.

„Tehnologia BIM este integrată în majoritatea proiectelor noastre, permițându-ne să creăm modele 3D ale clădirilor, să simulăm diferite scenarii și să optimizăm procesele de proiectare și construcție. Printre exemplele de proiecte în care am utilizat BIM se numără realizarea a șase unități de învățământ (grădinițe din sectorul 6), a ansamblului rezidențial Parcului 20, a Sema Parc – ansamblu rezidențial, Hercesa Stellaris – ansamblu rezidențial, Școala Mark Twain etc. BIM ne permite să fim mai eficienți, să reducem costurile și să îmbunătățim calitatea proiectelor noastre”, a precizat Virgil Profeanu.

Colaborare cu Ministerul Dezvoltării

Autoritățile doresc să implementeze tehnologia BIM la nivel național, ca urmare a trendurilor de la nivelul Uniunii Europene și în contextul obligațiilor privind dezvoltarea de proiecte de digitalizare și a atragerii de fonduri europene. Având în vedere acest lucru, VEGO Holding și-a valorificat poziția în sectorul tehnologiei și a realizat o colaborare cu Ministerul Dezvoltării. Compania a contribuit la realizarea unui ghid de implementare BIM și a organizat o serie de workshop-uri pentru profesioniștii din domeniu.

„Colaborarea cu Ministerul Dezvoltării pentru implementarea BIM a fost una fructuoasă, concretizată prin implicarea noastră directă în cadrul proiectului «Creșterea coerenței cadrului normativ și a eficienței reglementărilor tehnice în domeniul construcțiilor», cod MySMIS 129900/SIPOCA 731. VEGO a fost desemnată câștigătoarea licitației pentru «LOT 2. Servicii de expertiză pentru elaborarea unor reglementări tehnice (1 ghid privind managementul și monitorizarea informațiilor generate în sistem BIM și 1 reglementare tehnică privind utilizarea instrumentelor de proiectare și gestionare a datelor digitale aferente construcțiilor) și pentru asigurarea procesului de informare și diseminare»”, a declarat fondatorul VEGO.

Adaptare la tendințele pieței

Domeniul construcțiilor este într-o continuă schimbare, iar apariția diferitelor trenduri, precum cel actual al clădirilor și orașelor inteligente cu consum energetic redus pune o presiune suplimentară asupra jucătorilor din acest sector. Cei care rămân relevanți și fac performanță își bazează întreaga activitate pe inovație și dezvoltare, merg în direcția evoluției și sunt parte a schimbării. Acesta este și cazul VEGO Holding, care se aliniază constant la cerințele pieței.

„Adaptăm produsele și serviciile noastre la nevoile pieței printr-un proces continuu de inovare și dezvoltare. Suntem mereu atenți la tendințele din industrie și la feedback-ul clienților noștri”, a explicat Virgil Profeanu.

Fondatorul VEGO a explicat că secretul menținerii unei relații de lungă durată cu clienții este implicarea și respectul.

„Fiecare client este la fel de important pentru noi. Ne concentrăm pe construirea unor relații de lungă durată cu clienții noștri, bazate pe încredere și respect reciproc”, a adăugat antreprenorul.

Companie structurată pe principii de productivitate

Nucleul oricărei companii sunt angajații, iar succesul în afaceri depinde de implicarea echipei. Pentru atingerea obiectivelor VEGO Holding lucrează 147 de oameni pasionați și dedicați. Compania activează într-un sistem intraprenorial, creat pentru a susține profesioniști cu dezvoltare multidisciplinară și în scopul de a le oferi acestora oportunitatea de a acționa liberi. Astfel, sediul companiei, de peste 2.000 mp, a fost proiectat cu sisteme performante pentru a susține echipele VEGO în atingerea rezultatelor printr-o abordare unică.

„Echipa VEGO Holding este structurată pe principii de productivitate. Avem centre de producție unde șefii de proiect își gestionează echipele într-un sistem antreprenorial. Principalele departamente sunt: Arhitectură, Inginerie structurală, Instalații, Urbanism, Management și Dezvoltare software. Fiecare departament este specializat în domeniul său, dar colaborăm strâns pentru a oferi soluții integrate”, a precizat Virgil Profeanu.

Potrivit fondatorului VEGO, resursa umană este un element esențial în dezvoltarea companiei. Din acest motiv, se realizează constant investiții pentru construirea unei echipe motivate și productive. „Investim constant în angajații noștri, oferindu-le oportunități de creștere și un mediu de lucru motivant”, a adăugat Profeanu.

Beneficii atractive pentru angajați

Într-un domeniu vast și competitiv, atragerea și menținerea talentelor este un lucru greu de realizat. Având în vedere importanța echipei, VEGO se implică în dezvoltarea profesională a angajaților. Compania oferă programe de training, cursuri de specializare și oportunități de mentorat. Și în acest capitol tehnologia reprezintă un aspect important, angajații având parte de expertiza „TransBeing GOT – Guardian of Truth”.

„Pentru a atinge un nivel înalt de calitate și profesionalism, beneficiem de expertiza «TransBeing GOT – Guardian of Truth», un expert care stăpânește 3.500 de standarde, 1.700 de normative și 350 de legi în domeniul construcțiilor. Acesta este cel mai puternic și mai deștept expert din România în domeniul proiectării. Deși probabil există oameni mai înțelepți, la nivel de cunoștințe GOT întrece orice capacitate umană, acumulând în două săptămâni informații pentru care un expert uman ar trebui să studieze 30 de ani”, a specificat Profeanu.

Lista lucrurilor bune continuă însă. Compania le oferă angajaților un pachet salarial competitiv. De asemenea, au parte de un mediu de lucru care le permite să aibă un echilibru între viața privată și profesională. VEGO Holding este una dintre primele companii din România care a introdus în 2023 săptămâna de lucru de 4 zile. Astfel, au pus accent pe angajamentul față de bunăstarea angajaților. Sistemul flexibil oferă echipei mai mult timp de relaxare și duce, în același timp, la creșterea productivității. Programul de lucru de patru zile le aduce angajaților aproximativ 50 de libere în plus pe an.

Impactul asupra sectorului construcțiilor

VEGO Holding are un impact important asupra sectorului construcțiilor din România și contribuie la modernizarea și dezvoltarea acestuia. Compania este implicată constant în promovarea unor practici mai eficiente și transparente în domeniu. VEGO participă ca membru fondator în cadrul Patronatului Proiectanților în Construcții. Alături de alte firme de construcții, compania condusă de Virgil Profeanu transmite mesaje puternice către autorități și publicul larg.

„Un exemplu recent este scrisoarea deschisă pe care am lansat-o acum trei săptămâni, în care ne exprimăm îngrijorarea cu privire la centralizarea emiterii de autorizații de construire la nivelul Bucureștiului”, a explicat fondatorul VEGO.

În acest scop, a fost realizat și „Studiul privind aplicarea Principiilor Cartei Europene a Autonomiei Locale”, care surprinde faptul că, în majoritatea orașelor principale din Europa, se aplică descentralizarea. Motivul principal este dorința de a evita presiunea influenței politice asupra procesului decizional.

Tendințele pieței în 2024

Construcțiile reprezintă un sector de activitate extrem de important pentru dezvoltarea economică a României. Potrivit fondatorului VEGO, piața construcțiilor din România în sectorul clădirilor rezidențiale și de birouri se confruntă cu o tendință descendentă în 2024. Acest aspect se manifestă în special la nivelul Capitalei. De asemenea, dezvoltatorii imobiliari sunt percepuți adesea ca având un impact negativ. Virgil Profeanu a explicat că aceștia sunt parteneri ai societății civile și investesc în modernizarea clădirilor. În mare parte, clădirile din peisajul urban sunt îmbătrânite și vulnerabile la cutremure.

„Sunt blocaje administrative cauzate de o viziune administrativă centrată pe conservare mai degrabă decât pe dezvoltare. Acestea au dus la o creștere semnificativă a prețurilor apartamentelor. Lipsa unui Plan Urbanistic General (PUG) actualizat (care s-ar fi putut realiza în ultimii 4 ani), cu reguli clare și precise, a contribuit la această situație, împiedicând o dezvoltare coerentă a orașului”, a precizat Virgil Profeanu.

De-a lungul celor peste 20 de ani de activitate, VEGO Holding a contribuit la dezvoltarea țării și a societății. Compania s-a implicat în modernizarea infrastructurii din România prin participarea la o serie de inițiative mari. Printre acestea se află proiecte de infrastructură medicală, parcuri, piste de biciclete, parcări. Totuși, business-ul s-a confruntat cu piedici. „Un exemplu ar fi proiectul de pasaje subterane din București, care, în acest moment, este blocat din motive politice, și sperăm să se deblocheze în curând”, a explicat fondatorul VEGO.

Recunoașterea realizărilor

VEGO Holding este un nume important în mediul de afaceri pentru inițiativele și proiectele bazate pe inovație și tehnologie. Astfel, în ultimii ani, performanțele companiei au fost recunoscute. Au fost oferite numeroase premii pentru excelența în proiectare, inovație și responsabilitate socială.

Printre cele mai importante distincții se numără: CEA MAI MARE FIRMĂ DIN ROMÂNIA 2023 – Top pentru România, Sectorul 6, domeniul 7111: Activități de arhitectură, TRANSFORMARE DIGITALĂ – BUSINESS DAYS 2022, LOCUL 1 ÎN TOP PROFIT ROMÂNIA 2022 – Top pentru România, Sectorul 6, domeniul 7111: Activități de arhitectură, VEGO HOLDINGS – FIRMA DE AUR 2022, LOCUL 1 ÎN TOP AFACERI ROMÂNIA 2023 – Top pentru România, Sectorul 6, domeniul 7111: Activități de arhitectură, VEGO HOLDINGS – FIRMA DE AUR 2023, CEA MAI MARE FIRMĂ DIN ROMÂNIA 2024 – Top pentru România, Sectorul 6, domeniul 7111: Activități de arhitectură, PREMIUL SPECIAL PENTRU INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ – GALA PREMIILOR CAPITAL.

Grijă față de oameni și mediu

Lumea de business este cu și despre oameni. Orice companie, indiferent de domeniul de activitate, ar trebui să aibă în vedere impactul pe care îl produce asupra mediului. De asemenea, ar fi necesar să ia în considerare influența pe care o are la nivelul comunității. VEGO este una dintre companiile care ia în serios aceste aspecte, integrând principiile de sustenabilitate în toate operațiunile afacerii, de la proiectare, la gestionarea deșeurilor.

„Utilizăm materiale ecologice, tehnologii eficiente energetic și promovăm un comportament responsabil în rândul angajaților noștri. Conștientizăm că resursele pe care umanitatea le are astăzi sunt limitate, de aceea, ca profesioniști, suntem dedicați găsirii și aplicării tuturor mijloacelor posibile pentru a le conserva”, a explicat antreprenorul din spatele VEGO Holding.

De asemenea, compania condusă de Virgil Profeanu integrează acțiuni de CSR în activitatea sa.

„Cred că este important ca toate companiile să se concentreze pe generarea de profit, deoarece aceasta le permite să creeze locuri de muncă, să plătească taxe și să contribuie la dezvoltarea economică. În același timp, responsabilitatea socială corporativă este esențială. Companiile trebuie să se implice în comunitate, să susțină cauze importante și să promoveze un comportament etic”, a spus fondatorul VEGO.

Virgil Profeanu a precizat că responsabilitatea socială este o componentă esențială pentru succesul pe termen lung al unui companii. VEGO se implică activ în proiecte sociale și educaționale, susținând cauze importante pentru comunitate.

„Considerăm că responsabilitatea socială nu se limitează la donarea de fonduri, ci presupune o implicare activă în rezolvarea problemelor sociale și de mediu”, a adăugat antreprenorul.

Obiective strategice și planuri de viitor

VEGO Holding a înregistrat în anul 2023 rezultate financiare pozitive. Potrivit estimărilor, anul 2024 va fi unul și mai bun. Compania preconizează o creștere a cifrei de afaceri și a profitului la finalul acestui an. Suportul principal al acestui ritm ascendent îl reprezintă extinderea pe noi piețe, dar și diversificarea portofoliului de servicii.

La nivel de obiective strategice, compania are în plan atingerea unor puncte importante în următorii cinci ani. Mai exact, este vorba despre consolidarea poziției de lider în domeniul tehnologiei, dezvoltarea unei culturi organizaționale puternice, care să fie bazată pe performanță și inovație, și, nu în ultimul rând, extinderea la nivel internațional și continuarea diversificării serviciilor oferite.

„VEGO Holding are o viziune ambițioasă: să devină un lider global în domeniul arhitecturii, ingineriei și tehnologiei. Credem că inovația și tehnologia au puterea de a schimba lumea. Ne dedicăm creării unui viitor mai bun, mai sustenabil și mai prosper pentru toți”, a explicat Virgil Profeanu.

Adaptare rapidă la schimbări

VEGO Holding este în prezent unul dintre jucătorii care se regăsesc în topul celor mai mari și importante firme de proiectare. Potrivit fondatorului, pentru a-și păstra poziția, compania va continua să investească în tehnologie, în dezvoltarea echipei și în construirea unor relații solide cu clienții.

„Monitorizăm constant tendințele emergente din domeniu și ne adaptăm rapid la schimbări. Suntem mereu deschiși către noi tehnologii și abordări inovatoare”, a adăugat Virgil Profeteanu.

La nivel de investiții viitoare, compania se va concentra pe dezvoltarea platformei unice pe care a implementat-o pe piața românească, RENDA. De asemenea, va continua să respecte angajamentul cu privire la inovație și dezvoltare.