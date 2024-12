Nuclearelectrica, compania de stat responsabilă pentru administrarea centralei nucleare din Cernavodă, a semnat un acord crucial pentru retehnologizarea Unității 1 a centralei, alături de un consorțiu internațional format din Candu Energy Inc., Ansaldo Nucleare, Canadian Commercial Corporation și Korea Hydro & Nuclear Power Co. Acest contract EPC (Inginerie, Procurare și Construcție) marchează o etapă semnificativă în planurile României pentru a-și asigura un viitor energetic curat și sustenabil.

Nuclearelectrica a semnat oficial, pe 19 decembrie 2024, un contract de retehnologizare pentru Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă, în valoare de 1,9 miliarde de euro.

Ceremonia de semnare a avut loc în prezența mai multor oficialități, inclusiv șefului Cancelariei prim-ministrului, Alexandru-Mihai Ghigiu, al ministrului energiei din România, Sebastian Burduja, precum și a ambasadorilor Rim Kap-soo (Republica Coreea), Gavin Buchan (Canada) și Valeria Baistrocchi (Italia), Nuclearelectrica, împreună cu AtkinsRéalis, Ansaldo Nucleare, Canadian Commercial Corporation și Korea Hydro & Nuclear Power Co, au marcat cea mai importantă etapă a proiectului de retehnologizare a Unității 1.

”Nuclearelectrica şi consorţiul internaţional Candu Energy Inc. (o companie AtkinsRéalis), Ansaldo Nucleare, Canadian Commercial Corporation şi Korea Hydro & Nuclear Power Co au semnat ceremonial contractul de Inginerie, Procurare şi Construcţie (EPC) pentru avansarea retehnologizării Unităţii 1 a CNE Cernavodă, în data de 19 decembrie 2024. Valoarea estimată a contractului este de 1,9 miliarde euro, iar intrarea sa în vigoare este condiţionată de aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor Nuclearelectrica şi de aprobarea Guvernului Canadian”, anunţă compania.

Acordul a fost condiționat de aprobările necesare din partea Adunării Generale a Acționarilor Nuclearelectrica și Guvernului Canadei, semnalând importanța acestui proiect la nivel internațional.

Contractul EPC include elaborate activități de inginerie, procurare și construcție pentru retehnologizarea Unității 1 a CNE Cernavodă.

Acestea implică detalii de execuție, achiziționarea de echipamente și materiale, retubarea reactoarelor și construcția infrastructurii necesare.

Obiectivul principal este de a prelungi durata de viață a Unității 1 cu încă 30 de ani, garantând siguranța și eficiența economică pe termen lung.

Obiectivul retehnologizării Unităţii 1 de la CNE Cernavodă este de a garanta funcționarea acestei unități pentru un nou ciclu de viață, în condiții optime de siguranță și eficiență economică.

Retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă nu doar că va consolida poziția României ca lider regional în domeniul energiei nucleare, dar va și contribui semnificativ la decarbonizarea țării.

În urma acestei investiții, România va evita anual emisiile a 5 milioane de tone de CO2, un pas important în cadrul Acordului de la Paris și în atingerea obiectivelor sale de mediu.

Consorțiul internațional care va colabora cu Nuclearelectrica include Candu Energy Inc., Ansaldo Nucleare, Canadian Commercial Corporation și Korea Hydro & Nuclear Power Co. AtkinsRéalis, parte a consorțiului, aduce expertiză dovedită în managementul proiectelor de prelungire a duratei de viață a reactoarelor CANDU la nivel global.

Aceste companii sunt recunoscute pentru contribuția lor în operarea și întreținerea centralelor nucleare, având un palmares solid în realizarea de proiecte la termen și în buget.

Reprezentanții AtkinsRéalis afirmă că ultimele șapte reactoare CANDU construite la nivel mondial, precum și prelungirea continuă a duratei de viață a 10 reactoare CANDU din Ontario, au fost realizate conform planului și bugetului.

La rândul său, Bobby Kwon, președinte și CEO al CCC, afirmă că societatea apreciază încrederea pe care România a arătat-o până acum în tehnologia nucleară canadiană și este entuziasmată să faciliteze acest proiect important, care va asigura în continuare accesul românilor la energie fără emisii și va contribui la realizarea potențialului României ca centru regional pentru electricitate curată în Europa de Est.

Nuclearelectrica își propune să continue investițiile în energie curată, să extindă producția de energie fără emisii și să inoveze în domeniul tehnologic.

“România şi-a asumat rolul de lider regional în domeniul energiei nucleare. Dorim să fim pionieri în dezvoltarea de reactoare de mici dimensiuni, deja am semnat contractul pentru studiul de fezabilitate, am reuşit să semnăm contractul pentru construcţia reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă, iar astăzi am semnat şi contractul final pentru retehnologizarea Unităţii 1 de la centrala nucleară Cernavodă, pe care o vom putea exploata pentru încă 30 de ani.

Am reuşit în ultimul an şi jumătate să atragem finanţări nerambursabile de aproape 14 miliarde de euro şi să respectăm deviza asumată: investiţii, investiţii, investiţii. Felicit pe această cale conducerea Nuclearelectrica pentru munca depusă şi pentru că am reuşit împreună să deblocăm proiecte vitale pentru România”, a menționat Sebastian Burduja, ministrul Energiei în România.