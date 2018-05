Regina Maria susține start-up-urile din România cu abonamente medicale gratuite

În plus, Reţeaua de sănătate oferă gratuitate pentru servicii medicale de bază în primul an de contract, reduceri de costuri semificative aplicate pachetului accesat în următorul an şi top-up- urilor alese.

Abonamentul medical dedicat statup-urilor cuprinde pachetul standard obligatoriu de medicina muncii, control medical la angajare, rapoarte semestriale şi anuale. De asemenea, fiecare angajat poate beneficia de un control de medicină generală şi acces la hotline-ul medical disponibil non-stop, pentru sfaturi medicale în cazul unei urgenţe.

Pachetul cuprinde reduceri la consultaţii, analize, radiologie şi ecografii şi oferă fiecărui pacient acces la dosarul medical electronic. Mai mult decât atât, pacienţii beneficiază de acces naţional în 45 de locaţii proprii şi peste 200 de clinici partenere.

“Generaţia actuală de tineri, orientată către rezultate, este caracterizată de o efervescenţă ce dovedeşte apetenţa crescută pentru antreprenoriat. Acest fapt este susţinut de numărul ridicat de aplicanţi raportaţi la finalul anului trecut pentru programul Start-up Nation, ce pune la dispoziţia tinerilor fonduri nerambursabile pentru investiţii.

Sănătatea şi prevenţia se află însă adesea pe locul doi pe lista de priorităţi a startup-urilor. De aceea, am identificat nevoia firească de a veni în întâmpinarea acestora, oferindu-le antreprenorilor o grijă mai puţin şi o şansă în plus de a prospera în afaceri, contribuind astfel, pe termen lung, la creşterea unor business-uri sănătoase”, declară Andreea Minuţă, Corporate Business Director, Reţeaua de sănătate Regina Maria.

Potrivit unui studiu publicat la finalul anului 2017 de Ernst&Young şi Impact Hub, intitulat Barometrul startup-urilor, tinerii antreprenori din România întâmpină numeroase bariere în procesul lansării şi dezvoltării afacerii - dintre 357 de fondatori locali de startup vizaţi de studiu, 78% şi-au început afacerea cu propriii bani. Provocările cu care se confruntă tinerii antreprenori pe drumul spre reuşită sunt însă mult mai numeroase, variate şi, pornind adesea de la accesul la finanţare şi teama de eşec, merg până la alocarea unor resurse considerabile pentru promovarea produselor şi serviciilor, procesul de vânzare şi distribuţie. În aceste momente, când sănătatea nu e doar pusă de obicei pe ultimul plan, dar uneori chiar sacrificată, abonamentele medicale gratuite Regina Maria pot susţine energia necesară proaspeţilor manageri şi echipelor lor pentru a-şi pune planurile în practică şi a-şi atinge obiectivele.