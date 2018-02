Mihai Marcu, MedLife: «România a fost o țară coruptă în toate secolele.»

Corupţia au inventat-o strămoşii noştri, este de părere CEO-ul MedLife, Mihai Marcu. „De la umflarea unor contracte pentru înzestrarea armatei, până la schimbarea bordurilor în Capitală de mai multe ori pe an, sau retrocedări fără justificare, toate sunt exemple despre cât de profund coruptă a fost şi este ţara noastră. Generaţia următoare trebuie să schimbe acest lucru“, spune Mihai Marcu, într-un interviu acordat revistei Capital. Acesta a vorbit şi despre problemele din ţările vecine, în contextul extinderii afacerii MedLife peste hotare. De asemenea, antreprenorul a transmis un mesaj dur guvernanţilor.

Capital: Ce aşteptări aveţi de la 2018?

Mihai Marcu: Să creştem afacerile, evident. Nu ştim altfel. Nu va fi o creştere a cifrei de afaceri sub 20%, sperăm chiar la 30%. Ne bazăm pe un mix în acest an, respectiv investiţii greenfield şi achiziţii noi. Intenţionăm să investim în spitale noi, însă ne luptăm cu autorizaţiile de construcţii peste tot. Îi vom construi încă un etaj şi spitalului din Șoseaua Griviţa din Capitală, am închiriat şi terenul alăturat spitalului nostru de Ortopedie pe care dorim să îl extindem. La Braşov am mai închiriat două etaje în clădirea vecină a spitalului PDR, la fel şi la Cluj. Intenţionăm să facem achiziţii în zona de imagistică, suntem în discuţii să deschidem şase ­RMN-uri noi anul acesta, să avem un total de 12, să devenim cel mai mare operator de rezonanţă magnetică din România.

Capital: Aveţi în vedere noi achiziţii şi pentru acest an?

Mihai Marcu: În anul 2016 am avut 12 due-dilligence şi am finalizat vreo trei. Este un proces extrem de complex (cel de preluare), trebuie să ne punem de acord cu acţionarii, în primul rând. Pentru anul acesta, avem ceva în vedere, dar nu achiziţii la fel de mari ca preluarea Polisano, care sperăm să fie aprobată de Consiliul Concurenţei. Vor mai fi poate trei, patru chiar cinci achiziţii de dimensiuni mici. Ca să înţelegeţi, Polisano va finaliza 2017 cu o cifră de afaceri de 17-18 milioane de euro şi business-urile pe care intenţionăm să le achiziţionăm au o cifră de afaceri între 500 de mii de euro şi două milioane de euro. Ne uităm la business-uri atât în Bucureşti, cât şi în ţară.

Capital: Vă interesează noi linii de business? În ce domenii?

Mihai Marcu: Sunt interesat de zona turistică acolo unde am demarat mai multe investiţii. Însă nesemnficative pe lângă MedLife, să nu se înţeleagă că îmi schimb obiectul de activitate. În această zonă am investit mai mult din pasiune. Respectiv investiţia de la Limanu (Romanian Yachting School si Life Harbour, n. red.), cea din Deltă într-o pensiune care e deja destul de cunoscută, de asemenea, în câteva luni, voi deschide o pensiune muzeu în Sighişoara.

Capital: De asemenea, aţi declarat, tot pentru Capital, că intenţionaţi să deschideţi clinici în toate oraşele din ţară cu peste 100 de mii de locuitori. Ce urmează pentru acest an?

Mihai Marcu: Se deschid cam două clinici pe an, nu mai mult. Anul trecut am deschis o clinică în Brăila, iar la Sibiu suntem prezenţi prin achiziţia Polisano. Acolo chiar aveam în derulare, într-o clădire, o investiţie, înainte de preluare. Am oprit, ulterior, lucrările la jumătate. La Oradea, lucrurile sunt destul de avansate şi sperăm să deschidem hiperclinica de acolo în primul trimestru din acest an. Ne interesează, de asemenea, să deschidem o clinică la Piteşti, am dezvoltat mai mult clinica din Râmnicu-Vâlcea, iar pe lista noastră mai sunt Bacău, Târgu- Mureş, Suceava şi Alba Iulia. Suntem deja prezenţi în Constanţa, Galaţi, Brăila, Iaşi, Cluj, Braşov, Ploieşti, Arad, Timişoara, Slatina. Este important să analizăm puterea de cumpărare din oraşele în care intenţionăm să mergem. Sunt oraşe în care, deşi sunt peste 150 de mii de locuitori, puterea de cumpărare nu justifică deschiderea unei clinici Medlife.

Capital: Investiţii greenfield intenţionează şi statul să facă, în parteneriat public privat chiar. Mă refer aici la construcţia de spitale noi regionale. V-ar interesa o astfel de colaborare?

Mihai Marcu: Eu nu am auzit de niciun parteneriat public privat vreodată în istorie în România. Medlife e o companie care are venturi cash masive. Noi chiar am făcut un studiu de curând, cu ajutorul unei companii din Big4, din care a reieşit că Medlife scuteşte bugetul de stat cu 30-40 de milioane de euro pe an. Mai exact, oamenii, în loc să se folosească de asigurările publice de Sănătate, vin şi plătesc din buzunar şi degrevezează bugetul de stat. De asemenea, din cifra noastră de afaceri, doar 12% vine din contractul de decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate. La prima vedere, v-aş răspunde clar că nu aş realiza o astfel de investiţie în parteneriat cu statul, pentru că sunt foarte birocraţi, pentru că Ministerul Sănătăţii a dovedit, de-a lungul vremii, că are senzaţia că orice plată ar fi un cadou către privaţi. Aşa că, decât să te încurci, mai bine rămâi exclusiv la ­business-ul în afara celui cu statul. Sperăm că într-o zi va exista o reglementare în acest sens. În SUA, de exemplu, sistemul de sănătate e aproape în totalitate privat, poate nu e cel mai corect, dar coplată există în toate ţările europene, care, mai ales Franţa, Germania sau Turcia, acceptă să plătească spitalelor private îngrijirea populaţiei.

Capital: Spuneţi că, decât să cheltuiască bani pe spitale noi, statul ar trebui să închirieze ser­vicile privaţilor?

Mihai Marcu: Aşa face Turcia, să ştiţi. Spitalele Acibadem şi Anadolu nu au inventat roata. Ele sunt lanţuri de spitale private din Turcia care au peste 70% din venituri de la stat. Să vă explic cum funcţionează acolo sistemul în comparaţie cu România. Aici, poţi să primeşti pacienţi doar în primele zece zile ale lunii, ca să îţi fie decontate serviciile, că apoi rămâi fără fonduri. În Turcia nu există limită la decontare. Asta se întâmplă şi în Olanda, Germania şi chiar în Bulgaria şi Albania. La noi e o excepţie. La noi există plafoane. Plus că, în România, acordarea plafoanelor se face pe criterii crepusculare, ca să spun aşa.

Capital: Aici daţi vina pe corupţie?