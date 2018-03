EXCLUSIVITATE Bogdan Florea (Volkswagen): Avem ambiția de a vinde în 2020 în România peste 2.500 de mașini electrice

Cum aţi reuşit să aduceţi noul Touareg atât de repede la Bucureşti?

A fost puţin nororc. Asta pentru că deschiderea SIAB 2018 a avut loc în aceeaşi zi cu premiera de la Shanghai. Dar a contat foarte mult numărul de maşini vândute. Noi suntem a treia piaţă pentru Touareg din Europa, iar în acest an avem ca ţintă comercializarea a 1.000 de unităţi. Combinate, aceste două elemente ne-au dus la un rezultat benefic pentru români. Oricum, trebuie spus că pentru Volkswagen suntem o piaţă foarte importantă, mai ales când vorbim despre Touareg.

Ce va însemna noul Volkswagen Touareg pentru Porsche România?

Este o provocare atât pentru importator cât şi pentru distribuitori şi unităţile service. Este o maşină foarte tehnologizată şi complicată. Trebuie să explicăm foarte bine clienţilor toate detaliile legate de conectivitate, echipamente de divertisment şi sisteme de comandă şi control. Sunt convins că şi aşteptările clienţilor sunt foarte ridicate. Maşina vine cu câteva detalii importante care o plasează printre cele mai tehnologizate din segment. Aş menţiona aici roţile viratoare din spate şi suspensia pneumatică, elemente care reduc unghiul de bracaj la viteze mici şi asigură o dinamică de clasă compactă la viteze mari, în ciuda dimensiunilor vehiculului. Dar sunt multe alte echipamente interesante pe noul Touareg.

Cum aveţi în plan să atrageţi clienţii către acest model?

Cred că maşina îşi va atrage singură clienţii. Motorizările sunt noi şi mai puternice. Consider că varianta cu motor V6 de 286 CP va fi best-seller-ul gamei. Va veni în curând şi un alt diesel, tot V6, dar cu 231 CP. Apoi, cum spuneam, suspensia pneumatică, roţile viratoare din spate şi, mai ales, noul Innovision Cockpit, vor atrage mulţi clienţi. La noul bord, singurele butoane se află pe consola centrală. Apoi, farurile tip Matrix sunt interesante şi utile, dar şi restul sistemelor electronice.

Va fi o maşină scumpă?

Am început deja să luăm precomenzi. Primii 150 de clienţi vor putea achiziţiona varianta cu motorul care dezvoltă 231 CP cu preţul promotional de 42.990 de euro. Iar modelul cu propulsor V6 de 286 CP, Innovision Cockpit, faruri Matrix şi pachetul care conţine suspensia pneumatică şi roţile spate viratoare va costa 56.990 de euro. Vrobim despre preţuri cu TVA inclus.

Volkswagen Touareg îi atrage pe toţi, dar aveţi şi alte modele importante în stand.

Avem ID Buzz, un concept care va deveni model de serie în 2022. E deja aporbat de constructor. O altă noutate Volkswagen este conceptul Golf GTE Sport. În rest sunt aici toate modelele din gama noastră.

Am văzut şi o cupă.

Se află la standul nostru şi cupa Campionatului European de fotbal din 2020. Suntem parteneri ai evenimentului, dar nu ne vom rezuma la a transporta echipele şi oficialii, ci vom crea tot felul de programe menite să ajute fanii să ajungă la stadioane; car sharing, ride sharing, e-taxi. Tot în acel an vom lansa şi Volkswagen Neo, un urmaş al conceptului ID. Dacă tot vorbim despre maşini electrice, ambiţia noastră este ca, în 2020, să vindem în România peste 2.500 de unităţi. Deja am semnat contractual pentru ele cu fabrica.

Un plan ambiţios, dacă îmi permiteţi.

Foarte ambiţios, e drept. În 2020 vom avea însă ID Neo, ID Crozz care vor fi completate de e-Up! şi e-Golf.

Pentru a ajunge la cele 2.500 de unităţi vă bazaţi pe ajutorul statului, pe programul Rabla Plus, de exemplu?

Da şi nu. Eu spun mereu că diferenţa dintre medicament şi otravă e dată de dozaj. Rabla Plus este un program care trebuie să stimuleze achiziţia de maşini electrice până la momentul în care tehnologia va deveni accesibilă. Ca şi în domeniul IT, unde preţurile scad pe măsură ce tehnologia avansează şi devine de masă, ne aşteptăm ca şi preţurile maşinilor electrice să se reducă. Probabil că în trei - cinci ani preţurile maşinilor electrice vor fi cu 30% mai mici decât acum. În acel moment, teoretic, un program ca Rabla Plus ar trebui să înceteze. Sau să fie regândit. La fel cred şi despre programul Rabla Clasic din prezent. Ar trebui să dispară sau să fie regândit.

Cum vedeţi anul 2018 în privinţa vânzărilor de maşini Volkswagen?

În acest an planificăm vânzarea a 15.000 – 16.000 de maşini Volkswagen, iar în 2019 ne gândim chiar la 18.000 de vehicule. În 2020 sperăm să atjngem, sau chiar să depăşim, 20.000 de unităţi. Sunt ţinte de care vrem să ne ţinem cu dinţii. Sperăm să ne ajute şi conjunctura economică, desigur.

Dacă am înţeles bine în 2020 aveţi în plan ca peste 10% dintre maşinile Volkswagen vândute în România să fie electrice.

Aşa ne dorim.

Ce surprize mai pregăteşte Volkswagen în viitorul apropiat?

Marca va începe să comercializeze propriile staţii de încărcare pemtru maşini electrice. Nu vorbim despre o reţea proprie de staţii, ci despre echipamente de tip wallbox pentru domiciliul sau biroul clienţilor. Sunt staţii de încărcare denumite Moon, realizate în parteneriat cu Webasto. Le puteţi vedea la standul nostru de la SIAB.

Consideraţi că acest salon auto va fi un semnal important pentru clienţi? Marchează o revenire la vremurile bune ale pieţei auto?

SIAB nu a mai avut loc de peste zece ani. Noi ne-am impus o prezentare exemplară la acest eveniment. Suntem cea mai vândută marcă de import din România şi datorăm asta clienţilor, iar ei trebuie să înţeleagă cât îi apreciem. Tocmai de aceea am venit cu toată „artileria”. Pentru viitor ne aşteptăm la o evoluţie pozitivă a pieţei auto de la noi.

SIAB 2018 este, fără îndoială, un eveniment atractiv. Se putea mai bine?

Întotdeauna e loc de mai bine. Probabil că ar trebui o promovare mai mare şi ceva mai mult curaj al unor mărci de a solicita şi aduce modele noi. Clienţii români chiar merită aşa ceva. Cine pleacă de la premisa că trebuie să îşi scoată banii din vânzările de la un astfel de eveniment greşeşte.

Vorbiţi de costuri. Au fost mari costurile de organizare?

Dacă facem comparaţie cu ultimul salon la care am participat, costurile s-au dublat. Dar nu pentru că a costat mult spaţiul închiriat. Ne-a costat mult realizarea standurilor. Ele au fost desenate şi construite de cei din Germania. Noi doar le-am plătit. Iar noile modele şi tehnologii au necesitat suprafeţe de expunere pretenţioase şi, desigur, scumpe. Și în acest domeniu, tehnologia costă.

Îşi doresc românii tehnologie?

Studiile noatre asta arată. Mulţi români vor mai mult decât o maşină clasică. Sigur, vor exista clienţi care îşi vor dori o maşină simplă şi mai puţin costisitoare, dar vedem tot mai multe persoane care sunt dispuse să plătească pentru a avea un vehicul cât mai în pas cu tehnologia.

