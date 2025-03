Volkswagen își propune să lanseze un model electric accesibil

Volkswagen își propune să lanseze un automobil electric accesibil, cu un preț estimat de aproximativ 20.000 de euro, care ar urma să ajungă pe piață în 2027. Oficialii grupului german au anunțat că strategia de vânzări se va concentra pe Europa, având în vedere contextul geopolitic actual.

Producătorul auto urmărește să ofere un model competitiv din punct de vedere al prețului, însă acest lucru depinde în mare măsură de reducerea costului bateriilor. În prezent, prețul acestora reprezintă unul dintre cele mai mari obstacole în producerea mașinilor electrice ieftine. Pentru a menține prețul sub 20.000 de euro, Volkswagen caută soluții tehnologice inovatoare.

Una dintre aceste soluții este utilizarea unui nou sistem software dezvoltat împreună cu producătorul american Rivian. Acest sistem va necesita mai puține unități de control și cabluri, ceea ce va simplifica procesul de fabricație și va reduce greutatea mașinii. Astfel, Volkswagen va putea optimiza costurile și va face noul model mai atractiv pentru clienții europeni.

Volkswagen vrea să lanseze opt modele electrice accesibile până în 2027

Compania germană și-a stabilit un obiectiv ambițios: până în 2027, intenționează să lanseze nu mai puțin de opt modele electrice accesibile. Printre acestea se numără și modelul ID.2, care va avea un preț estimat la 25.000 de euro și ar putea fi lansat chiar în acest an.

În prezent, pe piața europeană există foarte puține modele electrice cu un preț sub 20.000 de euro. Printre acestea se numără Dacia Spring și Leapmotor T03, două vehicule de mici dimensiuni, potrivite pentru oraș. Totuși, în acest an urmează să fie lansate încă 11 modele electrice cu un preț sub 25.000 de euro, printre care Renault R5, Fiat Grand Panda și Hyundai Inster.

Volkswagen dorește să devină un jucător-cheie în segmentul mașinilor electrice accesibile, profitând de creșterea cererii pentru acest tip de vehicule. Oficialii grupului consideră că succesul în această categorie depinde de accesibilitatea prețului și de infrastructura de încărcare din Europa.

Volkswagen se confruntă cu o concurență puternică din China

În timp ce Volkswagen încearcă să își consolideze poziția pe piața europeană, concurența din partea producătorilor chinezi devine din ce în ce mai puternică. Companii precum BYD, MG și Leapmotor reușesc să ofere modele electrice la prețuri competitive, punând presiune pe producătorii europeni.

Pentru a face față acestei concurențe, Volkswagen a încercat să încheie un parteneriat cu Renault pentru dezvoltarea unui model electric accesibil bazat pe Renault Twingo. Cu toate acestea, negocierile s-au încheiat fără succes anul trecut, iar Renault va lansa singură noul model în 2026.

În acest context, Volkswagen este nevoită să își optimizeze costurile și să își eficientizeze producția. Grupul auto german se află în plin proces de restructurare, încercând să își reducă cheltuielile pentru a putea finanța tranziția către mașini electrice mai accesibile. Oficialii companiei au anunțat că vor lua măsuri drastice pentru a-și păstra competitivitatea și pentru a rămâne un lider pe piața vehiculelor electrice.