Codul administrativ şi Codul finanţelor publice locale vor fi finalizate în perioada următoare

"Am hotărât ca, în această săptămână, într-o zi pe care o vom comunica cel mai târziu mâine, vom organiza o întâlnire la nivelul conducerii partidului, împreună cu prim-ministrul, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei publice, cu ministrul de Finanţe, cu colegii noştri din administraţia locală, cu colegii noştri din comisiile de specialitate, pentru a finaliza punctul de vedere al PSD pe două acte normative aşteptate - Codul administrativ şi Codul finanţelor publice locale, urmând ca, ulterior, după ce PSD are un punct de vedere conturat, să avem o discuţie în coaliţie cu colegii noştri de la ALDE, care probabil că în paralel şi dumnealor îşi vor finaliza punctul de vedre. De asemenea, am avut o discuţie şi cu colegii de la UDMR să ne întâlnim şi cu dumnealor, să conturăm un punct de vedere comun şi discuţiile sunt deschise şi cu celelalte partide din Parlament pentru a finaliza aceste două acte normative importante", a declarat Dragnea după şedinţa CEX, care a avut loc la Parlament, informează Agerpres.

Întrebat dacă până la această întâlnire ar trebui să se sisteze lucrările din Senat cu privire la Codul administrativ, care trebuia să primească raport la comisiile de specialitate de mai multe săptămâni, Dragnea crede că aşa trebuie să se întâmple.

"Sunt multe propuneri de modificare, de îmbunătăţire, de clarificare şi de corelare în ceea ce priveşte prevederile din acel document. Este un document amplu, care strânge toate prevederile din domeniul administraţiei publice într-un singur document şi aici trebuie foarte multă atenţie, pentru că ideea de a codifica legislaţia este foarte bună, numai că trebuie făcută cu atenţie", a explicat Dragnea.