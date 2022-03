Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un nou mesaj de încurajare poporului său. Potrivit acestuia, este a 12-a zi în care Ucraina rezistă invaziei.

Totodată, el a subliniat faptul că țara pe care o conduce nu și-a dorit niciodată un război sau o luptă, însă trebuie să facă tot posibilul pentru a rezista. Liderul ucrainean a mai adăugat că în lupta din Ucraina se va decide și viitorul Europei.

În acest sens, el a făcut un apel la liderii lumii, adăugând că acesta este momentul în care se va decide viitorul continentului.

„Oameni pașnici ai unui stat beligerant! Ne apărăm deja de 12 zile împotriva invaziei. Nu ne-am dorit niciodată acest război. Dar ne-a fost adus. Nu am visat niciodată să ucidem. Dar trebuie să-l doborâm pe inamic. Din țara noastră și din viața noastră.

Trebuie să îndurăm ceea ce nicio altă națiune europeană nu a văzut în 80 de ani. Pe pământul nostru se decide dacă altcineva din Europa va cădea victimă aceleiași agresiuni.

Le transmit asta liderilor lumii și aud că sunt de acord. Noi decidem viitorul continentului. Cu rezistența noastră. Și prietenii noștri – cu ajutorul lor”, a spus acesta.

Volodimir Zelenski, mesaj pentru Europa

Volodimir Zelenski mai precizează că a purtat deja o discuție cu președintele Poloniei, care va ajuta Ucraina în conflictul armat care durează de aproape două săptămâni.

Am vorbit din nou cu președintele polonez Andrzej Duda. Ei ne ajută. Continuă să lucreze.”, a transmis astăzi președintele Ucrainei printr-un comunicat de presă.

Oficialul ucrainean a mai solicitat un nou pachet de sancțiuni în cazul în care Rusia nu va încheia războiul. În acestă categorie, el a făcut referire la refuzul petrolului, dar și al produselor petroliere din Rusia.

„Dacă invazia continuă și Rusia nu renunță la planurile sale împotriva Ucrainei, atunci este nevoie de un nou pachet de sancțiuni.

Boicotarea exporturilor rusești. În special, refuzul petrolului și al produselor petroliere din Rusia. Acest lucru poate fi numit un embargo. Sau doar moralitate. Când refuzi să dai bani unui terorist. Boicotarea importurilor în Rusia. Dacă nu vor să respecte reguli civilizate, nu ar trebui să primească bunuri și servicii de la civilizație”, a adăugat el.

Liderul de la Kiev mai precizează că întreaga comunitate internațională trebuie să acționeze și mai hotărât. El a vorbit și despre modul în care rușii au atacat zone rezidențiale, unde multe persoane și-au pierdut viața.

„Lăsați războiul să-i hrănească. Comunitatea internațională trebuie să acționeze și mai hotărât. Când cineva își pierde mințile, trebuie să ne pierdem frica și să uităm de comerț. Trebuie să ne apărăm. Trebuie să fii moral. Atât statele, cât și companiile.

În timpul nopții invadatorii au tras la Mykolaiv. Chiar în zonele rezidențiale. Folosind artilerie rachetă. Au tras la Harkov, în zonele rezidențiale ale unui oraș liniștit. Au tras în alte orașe ale statului nostru.

Fără scop militar. Doar teroare. Locuitorii din Irpen, Bucha, Hostomel și multe alte orașe și sate, pe care invadatorul a reușit să le captureze, sunt ținuți ostatici. Temporar. Până când invadatorii vor fi pedepsiți. Și o vor primi.

Forțele noastre armate știu cum să o facă. Inamicul este obosit. Demoralizat. Ei au venit în țara noastră să caute ceva ce nu a fost niciodată aici: lașitate, consimțământul la sclavie”, a adăugat el.

”Nu există sânge pe drapelul nostru”

Volodimir Zelenski a mai adăugat că Ucraina nu a confiscat niciodată pământuri străine, nu a ucis oameni, subliniind faptul că „nu există sânge pe drapelul” țării și nu vor exista nici pete negre pe el vreodată.

„Ne apărăm steagul pentru că este viziunea noastră asupra lumii. Sub albastru și galben am obținut victorii la Jocurile Olimpice. Am desfăcut acest steag atât în spațiu, cât și în Antarctica. Sub drapelul nostru național, salvatorii, pompierii, pacifiștii, medicii și toți ceilalți au venit în ajutorul Turciei, Greciei, Israelului și Georgiei, Afganistanului și Muntenegrului, Indiei, Italiei, Congo și multor altor țări.

Ceea ce nu am făcut niciodată sub acest steag este să atacăm alte țări, să confiscăm pământuri străine, să ucidem oameni, oameni pașnici din alte națiuni. Noi și teroarea suntem universuri diferite.

De aceea nu există sânge pe drapelul nostru. Nu există și nu vor fi niciodată pete negre pe el. Nu există și nu vor fi niciodată svastici pe el. Drapelul ucrainean este pământul. Pașnic, fertil, auriu și fără tancuri. Acesta este cerul. Pașnic, clar, albastru și fără rachete. Așa a fost. Și așa va fi. Eu cred! Ştiu asta”, a mai spus acesta.