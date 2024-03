Vreme de primăvară în România!

Vreme de primăvară. În timpul zilei, cerul va fi predominant senin în nord-est, în timp ce în restul teritoriului vor apărea temporar înnorări, însă izolat. Cel mai probabil, în zona dealurilor submontane pot apărea ploi slabe, iar la altitudini de peste 1400 de metri se pot înregistra precipitații mixte.

În timpul nopții, norii se vor extinde în regiunile vestice și sud-vestice, unde vor apărea ploi slabe pe arii restrânse, în timp ce în restul regiunilor cerul va fi variabil până la senin. Vântul va sufla în general slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului și în zona Carpaților Meridionali.

Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 15 grade

Temperaturile maxime vor oscila între 7 și 15 grade. Dimineața, în București, se va semnala ceață pe suprafețe mici, iar vremea va deveni predominant frumoasă în cursul zilei. Valorile termice vor înregistra o ușoară creștere față de ziua precedentă, situându-se peste mediile specifice pentru prima decadă a lunii martie. Cerul va fi variabil, predominant senin în timpul nopții, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va atinge 12…13 grade Celsius.

La munte, vremea va fi predominant frumoasă, iar temperaturile vor fi în creștere. Cerul va fi temporar noros în timpul zilei, dar doar izolat pot apărea ploi slabe, iar la altitudini de peste 1400 de metri este posibil să apară trecător și precipitații mixte.

Unde va fi cel mai cald

Conform ANM, sâmbătă, 9 Martie,cel mai cald va fi la Timișoara, unde se vor înregistra 14 C. Iată temperaturile maxime din principalele orașe ale țării:

Timișoara: 14 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 65%, Vânt: 11 km/h Oradea: 13 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 64%, Vânt: 11 km/h Baia Mare: 12 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 70%, Vânt: 11 km/h Cluj Napoca: 12 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 70%, Vânt: 10 km/h Sibiu: 12 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 56%, Vânt: 10 km/h Alba Iulia: 12 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 65%, Vânt: 8 km/h Craiova: 8 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 75%, Vânt: 14 km/h Târgu Jiu: 10 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 66%, Vânt: 6 km/h Suceava: 5 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 81%, Vânt: 10 km/h Bacău: 8 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 70%, Vânt: 6 km/h.

Vremea în Europa, sâmbătă, 9 martie

Prognoza meteo arată că, sâmbătă, 9 martie, în Europa, vremea este capricioasă. La Roma, se vor înregistra ploi slabe, iar temperatura maximă ajunge la 14 C, la Madrid, vremea va fi mohorâtă și se vor înregistra ploi. Temperatura maximă nu va depăși 7 C, iar cea minimă va ajunge la 3 C. Cel mai cald va fi la Atena (Grecia), unde temperatura maximă va ajunge la 20 C, iar cea minimă la 5 C.