Fostul Președinte al Republicii Moldova,Vladimir Voronin, a atacat-o dur pe Maia Sandu. El a susținut că că având un asemenea preşedinte precum Maia Sandu, Moldova “este ameninţată cu dispariţia de pe harta mondială şi pierderea suveranităţii”, scrie știri.md

“Unde s-a văzut ca preşedintele să aibă două paşapoarte în buzunar? Nicăieri! Doar aici. Acesta nu este nici pui, nici peşte. Pe ce Constituţie a jurat şi ce a citit în cele şase luni de muncă, încă nu înţeleg”, a spus el. Fostul șef al Republicii Moldova a vrut să le spună alegătorilor că pe 11 iulie se vor confrunta din nou cu alegeri parlamentare.

“Dacă îi votaţi din nou, fiind încântaţi de o sticlă de votcă sau 400 de lei, veţi face aceleaşi greşeli. Veţi crede din nou bandiţii şi oficialii corupţi din Parlament”, a spus Voronin.

Voronin pune tunurile pe Maia Sandu

Liderul PCRM a acuzat-o pe Maia Sanda că a intensificat procesele de pierdere a “independenţei şi suveranităţii” Moldovei.

“Acest preşedinte spune la Strasbourg că este necesar să fie influenţat Parlamentul moldovenesc pentru ca acesta să schimbe denumirea limbii din limba moldovenească în limba română. Ce înseamnă acest lucru? De ce este trimis contingentul din Republica Moldova la exerciţiile NATO? Ni se va reaminti că am cooperat şi cu NATO. Da, ca parte a unui program special. Prin el am fost primii din Europa care am scăpat de minele antipersonal şi am scos combustibilul Melange expirat”, a explicat Voronin.

Potrivit lui Vladimir Voronin, în condiţiile actuale, comuniştii au decis să lase deoparte revendicările împotriva partidului socialiştilor şi a lui Dodon.

“De ce v-aţi unit cu socialiştii? Acum mulţi pun această întrebare. Pentru a salva Moldova! Ameninţarea este reală. Sau, sau! Vrei să vă treziţi mâine cu soldaţii NATO, după care vor veni jandarmii români?”, a întrebat Vladimir Voronin.

Sursa foto: Dreamstime