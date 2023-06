Armata Ucrainei nu intenţionează să ocupe teritorii ale Rusiei

Marți, 7 iunie 2023, în cadrul unei conferințe de presă, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reiterat că țara sa nu intenționează să captureze teritoriile altui stat, făcând referinre la acuzațiile lansate de autoritățile ruse, care au pus pe seama soldaților ucraineni atacurile asupra Rusiei din ultima perioadă.

„Ucraina nu luptă pe teritoriul Federației Ruse. Ucraina luptă exclusiv pe teritoriul său independent și își eliberează propriile teritorii. Punct. Noi nu am început un război, nu avem nevoie de nimic în plus, nu intenţionăm să luăm nimic de la nimeni, dar nici nu suntem dispuşi să dăm, astfel că luptăm. Dacă eram gata să renunţăm la ceea ce este al nostru, nu am fi luptat”, a spus, marți, Volodimir Zelenski, potrivit agenției de presă RBC.

Potrivit spuselor sale, toate aceste acuzații afectează atitudinea față de Ucraina ca viitor membru al NATO sau ca stat civilizat.

„Dacă vrem să fim în UE și în NATO, trebuie să ne comportăm în consecință”, a reamintit el.

Întrebat de jurnaliștii prezenți dacă statele aliate s-au adresat Guvernului de la Kiev în legătură cu presupusa folosire a armelor ucrainene de către insurgenţii ruşi anti-Kremlin în Rusia, Volodimir Zelenski a răspuns: „Nu folosim armele pe teritoriul Rusiei. Prin urmare, nimeni nu ni se adresează (cu aceste chestiuni – n.r).”

Volodimir Zelenski promite că va restabili normalitatea în Ucraina

Tot marți, președintele Ucrainei a anunțat că și-a început ziua cu o şedinţă de urgenţă a Consiliului Naţional pentru Securitate şi Apărare, care a fost urmată de o ședință de urgență a Statului Major, fiind așteptată o întrunire oficială a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU).

Acesta a vorbit, totodată, despre distrugerea barajului Kahovka, incident pe care nu și-l asumă nici soldații ucraineni, nici militarii ruși. El a dat asigurări că va găsi o modalitate de a restabili normalitatea în Ucraina, după expulzarea „rusciştilor” (cuvânt rezultat din contopirea termenilor „rus” şi „fascist”), din toate regiunile ucrainene, de la Herson la Dnipropetrovsk și de la Mykolaiv la Crimeea.

„Dezastrul de la centrala hidroelectrică Kakhovka cauzat de teroriştii ruşi nu va opri Ucraina şi pe ucraineni. Noi tot ne vom elibera pământul. Şi fiecare act de terorism rusesc creşte doar valoarea daunelor pe care Rusia le va plăti pentru faptele sale, nu şi şansele ca ocupanţii să rămână pe pământul nostru.

Faptul că Rusia a distrus intenţionat acumularea de la Kakhovka, care este de o importanţă critică, în special pentru asigurarea apei în Crimeea, indică faptul că ocupanţii ruşi şi-au dat seama deja că va trebui să fugă şi din Crimeea. Ei bine, Ucraina va recâştiga tot ce îi aparţine. Şi va face Rusia să plătească pentru ce a făcut”, a spus Volodimir Zelenski în cadrul unui videoclip postat pe canalul de Youtube „Biroul Președintelui Ucrainei”.