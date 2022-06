Volodimir Zelenski, apel la liderii NATO pentru mai multe arme şi bani: E absolut necesar să sprijiniţi Ucraina

Preşedintele Ucrainei s-a adresat, miercuri, liderilor NATO de la Madrid. În discursul său, Zelenski a vorbit despre ce are nevoie ţara sa, în materie de arme, dar şi fonduri, pentru a putea face faţă invaziei Rusiei. În plus, liderul de la Kiev a indicat că acest război are consecinţe mult mai grave pentru Europa decât se putea bănui la început.