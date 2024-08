În fața ambasadorilor ucraineni reuniți la Kiev, Volodimir Zelenski a declarat:

De asemenea, Volodimir Zelenski a anunțat că forțele ucrainene au preluat controlul asupra a peste 1.250 de kilometri pătrați și 92 de localități în regiunea rusă Kursk. Din data de 6 august, această regiune este scena unei ofensive ucrainene de o amploare fără precedent, notează AFP.

Tot luni, Kremlinul a făcut publică poziția Rusiei privind deschiderea negocierilor cu Ucraina, în contextul ofensivei lansate de Kiev în regiunea rusă Kursk, care se desfășoară de aproape două săptămâni.

Kremlinul a declarat că, în urma ofensivei fără precedent desfășurată de Kiev în regiunea rusă Kursk în urmă cu aproape două săptămâni, Rusia „nu va sta de vorbă” cu Ucraina.

At the moment, it would be inappropriate for Russia to enter into negotiations with Ukraine, Russian presidential aide Yuri Ushakov told SHOT.

At the same time, Putin’s proposals to withdraw the Ukrainian Armed Forces from four new regions and to begin negotiations have not been… pic.twitter.com/Ho4oS3Wdvb

— East_Calling (@East_Calling) August 19, 2024