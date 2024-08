Forțele aeriene ucrainene au distrus recent un alt pod strategic peste râul Seim în regiunea Kursk din Rusia, ceea ce a redus capacitatea de aprovizionare a unui contingent rus care încetinește avansul ucrainean, conform Reuters.

Kievul a raportat că a preluat controlul asupra a mai mult de 80 de așezări pe o suprafață de 1.150 km pătrați în regiunea Kursk de la începutul unei ofensive surpriză pe 6 august, marcând cea mai mare invazie în Rusia de după al Doilea Război Mondial.

Commander of Ukrainian Air Force Mykola Oleshchuk shared footage of the destruction of another bridge over river Seim in the Kursk region. This has a significant impact on enemy logistics in the bridgehead. pic.twitter.com/LPJjUfgEuN

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 18, 2024