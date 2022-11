Vlăduța Lupău a izbucnit în lacrimi de fericire când s-a reîntors în România

În urmă cu câteva săptămâni, Vlăduța Lupău a plecat singură în Statele Unite ale Americii pentru a onora câteva evenimente, însă când s-a întors acasă, artista de muzică populară a avut parte de o surpriză emoționantă din partea partenerului ei de viață. Adi Rus.

Momentul a fost atât de intens, încât vedeta a început să plângă de fericire.

Adi Rus a decis să o aștepte cum se cuvine pe Vlăduța Lupău la întoarcerea în România. El a mers la aeroport pentru a-o lua în brațe pe femeia iubită, însă nu a fost singur, ci însoțit de fiul lor, de care artistei de muzică populară i-a fost extrem de greu să se despartă.

Pentru că știa cât de dor i-a fost vedetei de fiul lor, Adi Rus l-a luat și pe el la aeroport. Vlăduța Lupău a fost atât de fericită când i-a văzut pe cei doi încât a izbucnit în lacrimi de fericire. Întregul moment a fost postat pe rețelele sociale.

Vă amintim că Vlăduța Lupău și Adi Rus au devenit părinţi pentru prima oară în luna august a acestui an. Cei doi au un băiețel sănătos numit Iair, prenume de inspirație biblică. Iair este un tată care apare în Biblie, rugându-l pe Iisus Hristos să-i reînvie fiica.

Vlăduța Lupău, criticată pentru felul în care a ales să-și numească fiul

Deși fanii ei i-au trimis mesaje emoționante când au aflat că a devenit mamă, au fost şi persoane care au criticat prenumele ales pentru băiatul lor.

O internaută a scris recent un comentariu la o postare a Vlăduţei Lupău de pe TikTok, în care vorbit despre „numele ciudat” pe care artista de muzică populară i l-a dat fiului său, întrebându-se cum îl vor striga colegii la şcoală pe băiat, atunci când va creşte mai mare.

„Singurul lucru pe care nu l-am înțeles e numele copilului. de unde ați luat numele ăla ciudat? Cum îl vor striga copiii la școală?”, este comentariul scris de acea internaută.

„Bun. Și singurul lucru pe care nu-l înțeleg eu este cum îți permiți tu să mă întrebi pe mine de ce am pus numele ăsta la băiatul meu. Adică la băiatul meu, nu la al tău, nu la a lui ăla, nici la a lui ăla și cum o să-l strige pe el copiii la școală. Ce nu poți tu de grija lui cum o să-l strige pe el copiii la școală. O să-l strige ”bă băiatule” dacă e așa greu să zică Iair.

Și ca să nu mai mă întrebați de ce am pus numele ăsta, e pentru că așa am vrut eu. Așa am vrut eu, iar Iair este un nume luat din Biblie, un nume evreiesc, un nume de creștin. Oare cum o să-l strige? ”Bă șefu”, o să-l strige”, a fost replica dată de cântăreaţa de muzică populară.