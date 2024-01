Vlăduța Lupău a ajuns din nou la spital cu fiul său. Artista și-a început anul 2024 cu stângul. Chiar după Revelion, fiul ei și al lui Adi Rus a avut febră foarte mare și nu se simțea bine.

Pe fond, artista l-a dus la spital unde i s-a spus că fiul ei, Iair, avea otită. De asemenea, i s-a dat și un tratament.

Din cauza acestei probleme de sănătate, cei trei nu au mai plecat în vacanța de la început de an.

„Am început rău anul…cu otită, care ne ține acasă și nu mai putem zbura cu avionul în vacanța pe care o aveam planificată de mâine. Dar asta nu mai contează în situațiile de genul. Am ajuns la prima oră acasă, am mers la urgențe cu febră mare și am aflat de venirea otitei în viața noastră. Ne conformăm tratamentului și sperăm să trecem rapid! Sănătate multă și an nou bun!”, a spunea Vlăduța Lupău la momentul respectiv.