Vlăduța Lupău a ajuns, luni, la spital! Cu ce probleme de sănătate se confruntă vedeta?

Luni, 12 iunie 2023, Vlăduța Lupău a ajuns de urgență la spital din cauza tusei cronice. În ciuda problemelor de sănătate cu care se confruntă, artista de muzică populară și-a strâns puterile și i-a anunțat pe fanii ei ce s-a întâmplat cu ea. Vedeta a mărturisit că speră să rezolve curând această problemă.

„N-am mai zis astăzi nimic către voi pentru că și deoarece și din cauza că o să vă zic poate peste o zi, două. Știți problema mea cu tusea, da? Încerc să o rezolv, e ultima șansă, ultima variantă.”,a spus ea într-un story postat pe contul ei de Instagram.

De ani de zile, Vlăduța Lupău suferă de tuse cronică

Vlăduța Lupău suferă de ani de zile de tuse cronică, fapt ce a determinat-o să consulte mai mulți specialiști medicali atât din România, cât și din străinătate. După ce a făcut mai multe investigații, vedeta a fost diagnosticată cu hernie hiatală, o afecțiune medicală în care partea superioară a stomacului trece prin diafragmă și intră în cavitatea toracică. În încercarea de a găsi un remediu, artista de muzică populară a ajuns până la Paris (Franța), dar medicii au refuzat să o opereze.

„Am venit la Paris, sufăr de o tuse cronică de ani întregi. Am scăpat de ea, când uterul a împins stomacul în sus (…) Am consultat în ultimii 7-8 ani mai mulți medici. La alergolog, alergiile pe piele, din sânge, la tiroidă, nu am avut nimic. La plămâni, radiografii (…) Cică tușești psihic. Nici vorbă.

Mi s-a confirmat hernia hiatală și nu vor să mă opereze, deși eu insist să mă operez, pentru că nu aș putea trăi așa. Am venit la Paris și nici el nu vrea să mă opereze, pentru că hernia asta hiatală este mică și mi-a dat un tratament. Am două plase de medicamente (…). O să acționez și pe tuse, și pe reflux, și pe alergii, deși alergii nu am, dar să fiu sigură și pentru corzile vocale, pentru că, corzile mele vocale sunt afectate”, a explicat artista de muzică populară prin intermediul rețelelor sociale.