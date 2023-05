Vlăduța Lupău se confruntă de mai mult timp cu probleme de sănătate, iar acum le-a împărtășit fanilor ei despre ce este vorba.

Cum scapă Vlăduța Lupău de durerile de urechi

Artista a avut mai multe filmări și evenimente, iar vremea capricioasă nu i-a făcut bine. A avut o ușoară răceală, cu roșu în gât și febră. Cântăreața a mers la medic pentru a i se da un tratament adecvat, dar a apelat și la un truc bărbătesc împotriva durerilor de urechi. Mai exact, și-a introdus în ureche o țigară aprinsă.

”Acum două zile, când mi-am făcut eu pozele, ultimele postate, cred că m-a luat puțin roșu în gât. Am ieșit ieri puțină febră, nu a băgat-o de seamă și azi noapte am simțit, când eram pe drum de la Covasna. Am avut filmări, am fost la doctor, mi-a dat să iau tratament, iar acum mă duc la eveniment. M-a prins și urechea asta, cumva, am zis să-i dau să fumeze o țigară singură”, a povestit Vlăduța Lupău pe Instagram.

Cântăreața a fost diagnosticată cu hernie hiatală

De mai mulți ani, cântăreața se confruntă cu o tuse cronică. A mers la mai mulți medici pentru a remedia problema.

„Am venit la Paris, sufăr de o tuse cronică de ani întregi. Am scăpat de ea, când uterul a împins stomacul în sus (…) Am consultat în ultimii 7-8 ani mai mulți medici. La alergolog, alergiile pe piele, din sânge, la tiroidă, nu am avut nimic. La plămâni, radiografii (…) Cică tușești psihic. Nici vorbă”, a spus Vlăduța Lupău, pe Instagram.

A ajuns până la Paris, însă doctorii de acolo au refuzat să o opereze. Este vorba despre o hernie hiatală, însă în cazul Vlăduței Lupău, nu se poate interveni chirurgical, deoarece se poate rezolva cu un tratament.

„Mi s-a confirmat hernia hiatală și nu vor să mă opereze, deși eu insist să mă operez, pentru că nu aș putea trăi așa. Am venit la Paris și nici el nu vrea să mă opereze, pentru că hernia asta hiatală este mică și mi-a dat un tratament. Am două plase de medicamente (…). O să acționez și pe tuse, și pe reflux, și pe alergii, deși alergii nu am, dar să fiu sigură și pentru corzile vocale, pentru că, corzile mele vocale sunt afectate”, a spus ea în mediul online.