Așadar, Vlăduța Lupău și Adi Rus au decis să nu mai facă petrecerea de nuntă, chiar dacă avea două rochii pregătite. Potrivit cântăreței, a trecut deja prea mult timp.

Vlăduța Lupău și Adi Rus nu mai fac petrecerea de nuntă

„În premieră îți spun că NU mai facem petrecerea de nuntă. Aveam două rochii pregătite, însă pe una dintre ele am modificat-o și am purtat-o la botez, tocmai de aia m-am îmbrăcat în alb în biserică, atunci când a fost taina botezului. Noi am avut atât cununia religioasă, cât și cununia civilă în 2019, iar asta, de fapt, este cel mai important. Să fii cununat în fața lui Dumnezeu!

Doar petrecerea am amânat-o… De ce?! Ne-am gândit că a trecut mult timp din 2019 până în 2022, practic patru ani, și dacă Dumnezeu ne-a dat un copil nu avea rost să mai facem și nuntă și apoi să-i facem lui botez. Ne-am concentrat pe evenimentul lui să fie unul extraordinar! Și, până la urmă, nu am făcut vreun eveniment pentru bani, cum se practică în România… Am făcut ca să ne simțim noi bine și cei care ne sunt alături. De aceea am făcut o singură petrecere, și anume botezul”, a declarat Vlăduța Lupău pentru Viva.

Atmosfera de la cununia civilă a fost impresionantă

De asemenea, cântăreața a vorbit și despre atmosfera de la cununia civilă. Potrivit dezvăluirilor făcute de ea, a fost vorba despre „o întâlnire de suflet”, în familie.

„Cu ideile în familie sunt eu… Nu am vrut să fie nimic cu fast și nimic spectaculos, pentru că aveam de gând ca tot extraordinarul să fie la petrecere, iar la cununie să fie ceva de suflet. De aia am ales să spunem DA în natură și la biserica din sat.

Am venit la locul unde am spus DA călare pe doi cai superbi, eu pe cal alb și el pe cal negru. Nu a știut nimeni de unde vom apărea, toți ne așteptau, frumos, în pădure. A fost emoționant și impresionant atât pentru noi, cât și pentru familie, care ne-a fost alături, și puținii prieteni apropiați.

Nu era semnal, așa că toți invitații s-au concentrat fix pe noi și pe momentul special din viața noastră… A fost superb! Ca să continuăm exact în emoțiile din pădure, masa a fost acasă la noi, în cramă. Chiar și mâncarea a fost făcută acasă, totul a fost intim și familiar. Nu a fost vreo petrecere, doar o întâlnire de familie. O întâlnire de suflet”, a mai spus Vlăduța Lupău pentru sursa menționată.