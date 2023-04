Se pare că Vlăduța Lupău se confruntă din nou cu probleme de sănătate. Aceasta a ajuns la spital miercuri, 19 aprilie, și a povestit pe rețelele de socializare despre ce este vorba.

”O procedură peste care nu putem să trecem”, a spus cântăreața de muzică de petrecere. Artista a povestit că a trebuit să treacă printr-o procedură de gastroendoscopie, din cauza tusei care i-a revenit.

Vlăduța Lupău, supusă unei proceduri de gastroendoscopie

Vlăduța Lupău a recunoscut că se teme de această gastroendoscopie, dar a ascultat sfatul medicului, care i-a spus că nu se poate trece peste această procedură. Totodată, a făcut acest lucru și pentru a nu-și întrista familia și fanii.

”Am revenit să verific tusea mea, care a revenit în forță. Am venit să îmi fac gastroendoscopie. Am înțeles că nu prea e plăcut, dar este o procedură peste care nu putem să trecem, așa a zis doctorul. Dacă tușesc așa, mai cântă mama.”, a spus ea pe Instagram.

Artista se confruntă cu probleme de sănătate de la începutul anului

Îndrăgita cântăreață se confruntă cu probleme de sănătate încă de la începutul acestui an, când a ajuns pe mâinile medicilor din cauza unei răceli puternice. Atunci, ea s-a tratat cu antibiotic, însă a fost îngrijorată și pentru fiul său, Iair, care era la fel de răcit.

”Sunt mai bine, nu știu cum am reușit să trec printr-o perioadă atât de scurtă, după ce am făcut antibiotic șapte zile. Problema este că, chiar dacă am stat la distanță de Iair s-a luat un pic și la el. Sperăm să scăpăm ușor cu el. La el cumva e prima febră, mică, dar sper să scăpăm să nu fie nevoie de nimic și voi să aveți grijă de voi zilele astea că trebuie să avem grijă unii de alții”, a declarat ea la începutul lui 2023.

A avut un început de pneumonie

Anterior, Vlăduța Lupău le-a povestit internauților că s-a confruntat cu febră și cu puroi în gât. Vedeta mai spusese la momentul respectiv că nu stă pe lângă fiul său pentru a nu-l îmbolnăvi.

Artista a mai povestit că a făcut și un început de pneumonie și că speră să se facă bine cât mai repede.

”O țin cu febră 39 și puroi în gât de câteva zile… Credeam că sunt voinică și îmi trece. M-am înșelat. Între timp am făcut și început de pneumonie… Sper să-mi revin repede cu tratamentul primit azi când m-am decis să merg la spital.

Nu stau lângă Iair, doar la depărtare și îmi pun două măști. Aveți grijă de voi că cică e o viroză puternică asta cu „roșu în gât”, spunea vedeta la momentul respectiv.