Jurnalistul rus de investigații Andrei Soldatov notează pe contul său de Twitter că Vladimir Putin a ordonat ca mai multe nume importante din conducerea serviciilor secrete ruse să fie plasate în arest la domiciliu.

Acesta mai spune că liderul de la Kremlin nu este mulțumit de cum decurge campania militară din Ucraina, subliniind, de asemenea, că persoanele plasate în arest la domiciliu ar fi trebuit să destabilizeze țara condusă de Volodimir Zelenski.

“Putin pare să fie cu adevărat nemulțumit de FSB în urma invaziei din Ucraina: a atacat 5 Service SOiMS (filiala de informații externe a FSB în Ucraina). Serghei Beseda, șeful Serviciului, și adjunctul său Bolukh, al doilea în ierarhie, au fost plasați în arest la domiciliu, potrivit surselor mele din interior”, scrie pe Twitter jurnalistul Andrei Soldatov.

Putin appears to be truly unhappy with the FSB in Ukraine: he attacked the 5 Service SOiMS (FSB’s foreign Intelligence branch). Sergei Beseda, head of the Service, and his deputy Bolukh, head of the DOI, placed under house arrest, according to my sources inside.

— Andrei Soldatov (@AndreiSoldatov) March 11, 2022