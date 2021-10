Ludovic Orban aruncă cu dezvăluiri explozive. El este cel care ar urma să-i ia locul lui Florin Cîțu la Palatul Victoria. Acesta ar fi un membru al ”grupului de la Sălaj”. Despre cine este vorba și cine ar putea fi viitorul premier dacă Florin Cîțu pică la moțiune a dat detalii fostul președinte al PNL.

Ludovic Orban, fostul președintele al PNL, a invocat existența unui așa-numit ”grup de la Sălaj”. Ar fi vorba de o grupare informală de politicieni și șefi de instituții proveniți de acest județ și care ar avea legături strânse.

El a declarat, duminică seară, într-o emisiune la Realitatea TV, că printre membrii acestui presupus grup s-ar afla Dacian Cioloș (președintele USR), Eduard Helvig (șeful SRI), Lucian Bode (ministrul de Interne) și europarlamentarul liberal Daniel Buda. Toți patru sunt născuți în Sălaj.

Orban provoacă prăpăd în PNL

Orban a spus că viitorul premier ar putea fi desemnat dintre membrii acestui grup dacă Guvernul Cîțu va pica la moțiune.

În aceeași emisiune, Orban a mai aruncat o bombă. El a spus că se gândește să-și facă partid. Fostul președinte al liberalilor a susținut că actuala conducere a partidului „aproape că nu mai e PNL” și pentru prima oară și-a pus întrebarea dacă mai are ce să caute în partid.

„De duminica, echipa de conducere aproape ca nu mai e PNL, nu mai are nicio legatura cu spiritul liberal, cu cultura, traditia, democratia interna. Ce s-a intamplat la Congres pe mine m-a marcat profund si m-a facut pentru prima oara sa-mi pun intrebarea daca mai am ce sa caut in aceasta gașcă care a calcat in picioare lucruri fundamentale in democratie. Votul nu a fost liber, au fost 4 sisteme de control (…) A fost un cosmar, eu asa ceva n-am trait in 31 de ani. Pentru mine toti cei care au implementat un astfel de sistem reprezinta un pericol public pentru democratia romaneasca”, a declarat Orban.

