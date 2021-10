Este cutremur total pentru Klaus Iohannis. Ludovic Orban tocmai a făcut o declarație, la Realitatea PLUS, că se gândește să-și facă partid. El a spus clar că actuala conducere a partidului „aproape că nu mai e PNL” și pentru prima oară și-a pus întrebarea dacă mai are ce să caute în partid.

„De duminica, echipa de conducere aproape ca nu mai e PNL, nu mai are nicio legatura cu spiritul liberal, cu cultura, traditia, democratia interna. Ce s-a intamplat la Congres pe mine m-a marcat profund si m-a facut pentru prima oara sa-mi pun intrebarea daca mai am ce sa caut in aceasta gașcă care a calcat in picioare lucruri fundamentale in democratie. Votul nu a fost liber, au fost 4 sisteme de control (…) A fost un cosmar, eu asa ceva n-am trait in 31 de ani. Pentru mine toti cei care au implementat un astfel de sistem reprezinta un pericol public pentru democratia romaneasca”, a declarat Orban.