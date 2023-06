Așadar, liderul de la Kremlin şi-a început alocuţiunea cerând un moment de reculegere în memoria militarilor ucişi în timp ce încercau să oprească marşul mercenarilor către Moscova, conform AFP.

„Împotriva acestor rebeli au murit fraţii noştri de arme. Ei şi-au îndeplinit misiunea cu onoare. Vă rog să le onoraţi memoria printr-un moment de reculegere”, a declarat Vladimir Putin.

De asemenea, acesta a declarat că militarii implicaţi împotriva mercenarilor Wagner „n-au tresărit”, subliniind o viziune a unităţii după haosul din weekend.

Potrivit sursei menționate, acesta a anunţat că armata rusă nu a fost nevoită să retragă unităţi militare din prima linie a frontului, în Ucraina, pentru a lupta împotriva rebeliunii, şi a subliniat că nu s-au înregistrat pierderi în weekend.

„N-am fost nevoiţi să retragem unităţi din zona operaţiunii noastre speciale (n.red. războiul din Ucraina). Camarazii noştri au căzut în lupta împotriva rebelilor”, a declarat președintele rus.

Acesta a spus și că armata rusă a „asigurat funcţionarea fiabilă a celor mai importante centre strategice de control, inclusiv a instalaţiilor militare, securităţii regiunilor de frontieră”.

„În acest loc de seamă, la Kremlin, militarii ruşi (…), adevăraţii apărători ai patriei au oprit calea tulburărilor. Aţi protejat ordinea constituțională (…). De facto, aţi oprit războiul civil şi l-aţi dovedit loialitatea faţă de poporul rus”, a declarat Vladimir Putin.

De asemenea, președintele rus a spus că militarii au dovedit „prin fapte loialitatea faţă de poporul rus şi jurământul militar”.

„Aţi acţionat clar, în mod bine coordonat, v-aţi dovedit prin fapte loialitatea faţă de poporul rus şi jurământul militar, aţi arătat responsabilitate față de soarta patriei şi viitorul ei. Oamenii care au fost antrenaţi în această revoltă (militară) au văzut că naţiunea nu este cu ei”, a declarat Vladimir Putin, potrivit informațiilor publicate de sursa menționată.

Sursa menționată amintește că numeroşi civili au scandat şi aplaudat, în weekend, trupele Wagner la plecarea din Rostov-pe-Don, în sudul Rusiei.

