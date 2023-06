„Dacă în Rusia va avea loc o lovitura de stat vreodată, cel care o face trebuie sa obțină o garanție scrisă de la americani ca le rămâne măcar Crimeea. Este greu de imaginat ca va învinge cineva la Moscova care se va duce la ambasada americana cum se duce Ciolacu. Noi îi judecăm pe ruși ca pe noi, ceea ce este cea mai mare greșeală.

Țineți minte povestea cu arestarea lui Xi, tot așa erau coloane. Era un calcul simplu, loviturile de stat se dau in interior, nu exista lovitura de stat din exterior. Acestea trebuie reglate instant, cum spunea și Iliescu, sunați la ambasadă rusă, și spuneți cine suntem, dar așa se face, după ce faci lovitura de stat, joci teatru.”, a spus jurnalistul în podcastul lui Ionuț Cristache de pe canalul de Youtube HAI România.

Rusia, expertă în a mima slăbiciunea

Ion Cristoiu a punctat cum Rusia a mimat slăbiciunea în timpul revoltei de sâmbătă.

„Înaintarea lui Prigojin nu era povestită de ei, ci de guvernatori, care deveniseră brusc atât de democrați. Putin a câștigat enorm, pentru ca totuși Wagner a fost prezentat ca eroul care a făcut Wagner, Narațiunea a fost așa, „ca să evite vărsarea de sânge”. De asemenea, Putin a mai demonstrat încă o dată loialitate și funcționarea perfectă a mașinăriei statului. Guvernatorii și toți ceilalți care au primit un rol, au jucat perfect, inclusiv primarul.

Putin a reușit să îi spele păcatele lui Prigojin. La o posibilă conferință de pace, se putea cere capul lui Prigojin, și astfel l-a salvat. Unele crime de război de asemenea ar putea fi puse pe spatele Wagner. De asemenea, Putin a mimat slăbiciunea și s-a ajuns la creșterea prețului la grâu.

Diversiunea cu teroriștii, cu securitatea, care chiar Reuters spunea ca avea tancuri și elicoptere, a pornit de la o imagine prejudecată ca securitatea e cea mai mare din lume. Ideea de război civil a fost posibilă deoarece s-a exagerat foarte mult imaginea lui Ceaușescu, iar atunci când a căzut atât de ușor, ziariștii au rămas uimiți. Atunci s-a plecat de la prejudecata care a circulat și la începutul războiului, că haosul guvernează Rusia.”, a spus el.

Manipularea opiniei publice de către partidele politice

Jurnalistul a vorbit, de asemenea, despre politicienii care doresc că manipuleze opinia publică prin presă.

„Puține sunt ziarele lumii unde să nu fie ei. În perioada Uniunii Sovietice, în Franța era un partid, Partidul Comunist, care avea primari, care uneori a avut și miniștrii. Toți, și marea majoritatea, erau admiratori și au devenit membrii KGB pe gratis. Toate țările, și mișcările de eliberare, erau sprijine de ruși, de KGB.

Cei care sunt cei mai anti-Putin sunt suspecți, pentru că primul lucru pe care îl faci ca agent sub acoperire este să faci rost de influență. Sunt anumite ziare tefeliste care îl critică foarte dur pe Ciolacu. Aceste ziare nu îl criticau pentru patriotism.

Astfel, exista partide în România care plătesc pentru știri negative. La fel ca și în Rusia. Ca de exemplu Meduza dă știri despre averea lui Putin, dar nu spun niciodată unde sunt făcute rachetele Rusiei. Sunt tot la capitolul bârfe, care nu îl ating pe Putin.

Ce se spune despre Putin pe aceste site-uri? Că are amantă, ca are vile, ca are buncăre, dar ce nu se spune, unde s-a mutat armata, unde sunt produse rachetele, și alte informații care ar putea fi periculoase.”, a explicat acesta.

Recrearea grupului Wagner în Belarus, un pericol uriaș pentru ucraineni

Ion Cristoiu a mai spus că recrearea grupului de mercenari Wagner în Belarus pune în pericol contraofensiva ucrainenilor.

„Când accepți arme nucleare pe teritoriul tău, ești al lor. Cea mai neliniștitoare situație este recrearea Wagner în Belarus. Astfel, acest lucru ar putea fi foarte periculos pentru ucraineni, deoarece ei se pregătesc de contraofensivă, și Wagner îi atacă din spate prin Belarus.

Au fost folosite pentru prima data un întreg aparat de stat, și agențiile oficiale. Putea să fie manipulată și TASS. În timpul unui așa zis atac terorist împotriva televiziunii, ei n-au știut. Nu este exclus ca și TASS-ul să fie implicat.”, a afirmat jurnalistul.