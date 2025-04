SUA au crush pe Rusia?! În cadrul podcastului „HAI Live” de luni, 28 aprilie 2025, de pe canalul de YouTube „HAI România!”, Robert Turcescu și Adrian Severin au discutat despre negocierile de pace din Ucraina.

Vă reamintim că, înainte de a câștiga alegerile prezidențiale din SUA, Donald Trump le-a promis americanilor și nu numai lor că va readuce pacea în Ucraina în maximum 24 de ore. Totuși, de când a revenit la puterea SUA, negocierile de pace pare că au stagnat.

Adrian Severin, însă, nu susține această părere. Din potrivă, el consideră că negocierile de pace merg în ritmul lor firesc. O problemă atât de complicată nu putea fi rezolvată într-o singură zi, a reamintit el. Din punctul lui de vedere, noi trebuia să îi interpretăm promisiunea lui Donald Trump de la bun început ca o voință de a se implica în procesul de pace și de a extrage cel puțin SUA din acest război, din acest conflict direct cu Rusia.

Totuși, liderul american vrea să rezolve această problemă cât mai repede pentru că vrea, în același timp, să apară ca un mare negociator de succes, dar și să creeze un parteneriat solid SUA-Rusia, spune Severin-Turcescu.

După părerea sa, SUA sunt interesate într-o relație partenerială solidă cu Rusia. Rusia nu reprezintă, la ora actuală, o amenințare pentru SUA. SUA nu au interesul de a menține o tensiune cu Rusia, pierzând astfel ocazia de a coopera cu Rusia în alte puncte fierbinți din lume din perspectiva americană și mai ales cu riscul de a consolida alianța ruso-chineză, rusă-iraniană, ruso-indiană. În aceste condiții, Donald Trump dorește să închidă acest capitol și, până când el nu va fi închis complet, interesele americane în relația cu Rusia nu vor putea fi promovate, a explicat Adrian Severin.

„Eu nu cred că ele stagnează. Eu cred că ele merg în ritmul lor firesc. O problemă atât de complicată nu putea fi rezolvată într-o singură zi. Eu cred că îl putem ține pe președintele Trump dator pentru că nu a îndeplinit promisiunea de a aduce pacea într-o singură zi. Eu cred că trebuia să îi interpretăm această promisiune de la bun început ca o voință de a se implica în procesul de pace și de a extrage cel puțin America din acest război, din acest conflict cu Rusia.

Dar nu cred că domnia sa sau oricine altcineva își putea imagina că o criză atât de complexă poate fi rezolvată în 24 de ore. Desigur că el vrea s-o rezolve cât mai repede pentru că are treburi în altă parte, pentru că vrea, în același timp, să apară ca un mare negociator de succes, pentru că el vrea, după părerea mea, să aibă un parteneriat cu Rusia. Are multe probleme de rezolvat, economice și geopolitice, și, după părerea mea și nu e o părere nouă, de ani de zile spun asta, SUA este interesată într-o relație partenerială solidă cu Rusia.

Rusia nu reprezintă, la ora actuală, o amenințare pentru SUA. Cu greu era o amenințare Uniunea Sovietică și Pactul de la Varșovia. Erau amenințări pentru Securitatea Americană, amenințări cărora SUA le-a răspuns într-un anumit fel. Rusia nu este o amenințare pentru SUA, poate să fie pentru Estonia, dar nu pentru SUA.

SUA nu are interesul de a menține o tensiune cu Rusia, pierzând astfel ocazia de a coopera cu Rusia în alte puncte fierbinți din lume din perspectiva americană și mai ales cu riscul de a consolida alianța ruso-chineză, rusă-iraniană, ruso-indiană, care este veche și care rezistă în fața cântecelor de sirenă americană și care se pretează la New Delhi.

În aceste condiții, sigur că Trump dorește să închidă acest capitol și până când el nu va fi închis complet, interesele americane în relația cu Rusia nu vor putea fi promovate. De aceea, el face ce face orice negociator, iar Trump este un negociator. Toată viața a fost un negociator, pune presiune, dă tot felul de semnale”, a explicat invitatul lui Robert Turcescu.