Evgheni Prigojin ar fi plecat în Belarus, lăsând în urma sa o serie de întrebări fără răspuns. În urma solicitărilor presei internaționale, biroul de presă al liderului Wagner a transmis că acesta nu va răspunde, momentan, la nicio întrebare.

„Toate întrebările dumneavoastră au fost transmise lui Evgheni Prigojin. El transmite salutări tuturor și va răspunde la întrebări atunci când va avea o comunicare adecvată”, a transmis biroul de presă al mercenarului, întrebat unde se află Prigojin.

După revolta de la sfârșitul săptămânii trecute, împotriva conducerii militare ruse, Kremlinul a anunțat că președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, a ajuns la un acord cu Evgheni Prigojin, acesta din urmă fiind de acord să pună capăt răscoalei și plece în Belarus. Liderul Wagner nu a confirmat însă niciodată înțelegerea.

Un general britanic susține că plecarea lui Prigojin în Belarus nu ar fi deloc întâmplătoare, deoarece grupul de mercenari Wagner s-ar pregăti să lanseze un atac asupra Kievului. Pe de altă parte, un fost deputat rus spune că puciul a fost doar o înscenare, pentu ca Evgheni Prigojin să poată părăsi Ucraina cu demnitate, având în vedere ultimele eșecuri de pe front ale grupului Wagner.

Potrivit secretarului de stat american Anthony Blinken, revolta eșuată condusă de Evgheni Prigojin a adus fisuri reale la cel mai înalt nivel al statului rus, fiind o sfidare la adresa autorităţii preşedintelui Vladimir Putin.

„Am văzut mai multe fisuri apărând în faţada rusă. Este prea devreme pentru a spune exact încotro se îndreaptă și când vor termina. Dar cu siguranță Vladimir Putin va adresa multe întrebări în săptămânile și lunile următoare”, a spus acesta.

În acest context, apar tot mai multe întrebări fără răspuns, iar propagandiștii au început să îl invinuiască pe Vladimir Putin. Prezentatorul rus Vladimir Solovyov s-a arătat indignat de faptul că mercenarii Wagner au fost iertați de liderul de la Kremlin după ce au ucis 15 soldați.

„15 dintre eroii noștri au murit la ordinele rebelilor. Cu toții au rămas credincioși până la finalul jurământului. În același timp, elicopterele au fost puse la pământ întâmplător, pentru că doar zburau prin apropiere. La fel ca avionul, nu transportau nicio marfă”, a spus acesta.

