Declarația lui Vladimir Putin a venit după ce Rusia s-a retras din acordul privind exportul de cereale ucrainene prin Marea Neagră, crucial pentru aprovizionarea cu alimente la nivel mondial.

Rusia ar fi capabilă să înlocuiască cerealele ucrainene destinate Africii

„Aş dori să vă asigur că ţara noastră este capabilă să înlocuiască cerealele ucrainene atât pe o bază comercială, cât şi gratuit mai ales că ne aşteptăm la o nouă recoltă record în acest an”, a transmis Vladimir Putin într-un articol publicat pe site-ul Kremlinului.

Articolul este intitulat „Rusia şi Africa: unirea eforturilor pentru pace, progres şi un viitor prosper”.

Vladimir Putin spune că relațiile dintre Rusia și Africa au rădăcini puternice

„Relațiile de parteneriat dintre țara noastră și Africa au rădăcini puternice și profunde și au fost întotdeauna caracterizate de stabilitate, încredere și bunăvoință. Am sprijinit în mod constant popoarele africane în lupta lor de eliberare de sub opresiunea colonială. Am oferit asistență în dezvoltarea statalității, în consolidarea suveranității și a capacității de apărare a acestora. S-au făcut multe pentru a crea baze durabile pentru economiile naționale. Până la mijlocul anilor 1980, cu participarea specialiștilor noștri, în Africa au fost construite peste 330 de infrastructuri și instalații industriale mari, cum ar fi centrale electrice, sisteme de irigații, întreprinderi industriale și agricole, care funcționează cu succes până în prezent și continuă să aducă o contribuție semnificativă la dezvoltarea economică a continentului. Zeci de mii de medici, specialiști tehnici, ingineri, ofițeri și profesori africani au primit educație în Rusia.

Aș dori să menționez în mod special cooperarea tradițional strânsă pe scena mondială, susținerea fermă și consecventă pe care URSS și apoi Rusia au acordat-o țărilor africane în cadrul forurilor internaționale. Întotdeauna am respectat cu strictețe principiul „soluții africane pentru problemele africane”, fiind solidari cu africanii în lupta lor pentru autodeterminare, justiție și drepturile lor legitime. Nu am încercat niciodată să impunem partenerilor propriile noastre idei cu privire la structura internă, formele și metodele de gestionare, obiectivele de dezvoltare și modalitățile de realizare a acestora. Neschimbat rămâne respectul nostru pentru suveranitatea statelor africane, pentru tradițiile și valorile acestora, pentru dorința lor de a-și determina în mod independent propriul destin și de a construi în mod liber relații cu partenerii”, este scris în articolul publicat pe site-ul Kremlinului.

Uniunea Africană şi-a exprimat regretul cu privire la neprelungirea acordului

Amintim că anunțul a venit după ce acordul privind transportul de cereale ucrainene, semnat în iulie 2022 la Istanbul şi prelungit de două ori, a expirat săptămâna trecută. Acesta a permis exporturile agricole ucrainene prin Marea Neagră în pofida ofensivei ruse.

Timp de un an, acest pact a făcut posibil ca aproape 33 de milioane de cereale ucrainene să poată părăsi porturile ucrainene de la Marea Neagră, în principal porumb şi grâu, contribuind la stabilizarea preţului la alimente pe plan mondial, evitând astfel riscul unor penurii.

Totuși, autoritățile din Rusia au refuzat prelungirea acordului, care a expirat la 17 iulie, deplângând livrări insuficiente de cereale către ţările sărace şi obstrucţionarea propriilor exporturi de produse agricole şi îngrăşăminte.

În acest context, Uniunea Africană (UA) şi-a exprimat regretul cu privire la neprelungirea acordului respectiv.

„Îndemn părţile interesate să rezolve problemele pentru a permite reluarea transportului continuu şi securizat al cerealelor şi îngrăşămintelor din Ucraina şi Rusia spre regiunile care au nevoie de ele, în special Africa”, a declarat preşedintele Comisiei UA, Moussa Faki Mahamat, pe contul său de Twitter.