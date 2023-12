Vladimir Putin cutremură din nou Ucraina şi toţi aliaţii săi cu pretenţiile sale teritoriale. În cadrul conferinţei sale publice anuale, ce a durat şi anul acesta peste 4 ore, liderul de la Kremlin a pus ochii pe un mare oraş al Ucrainei.

Mai exact este vorba despre Odesa, despre care spune că este un oraş rusesc. Zona din sud-estul Ucrainei a fost întotdeauna pro-rusă, afirmă Putin, iar acestea sunt „teritorii istorice rusești”.

Cât despre Odesa, oraş situat foarte aproape de Republica Moldova şi România, Vladimir Putin nu are dubii.

Putin a mai spus, cu regret, că Rusia s-a resemnat şi s-a retras din „teritoriile sale ancestrale”. Asta s-a întâmplat după dezmembrarea URSS.

Din nou, liderul de la Kremlin a dat vina pe Occident pentru invazia pornită în Ucraina.

Odesa pare să intre tot mai des în discursul public de la Moscova. Cu o zi în urmă, un consilier al ministrului de Interne de la Kiev dezvăluia o serie de declaraţii ale lui Vitali Milonov, deputat rus.

Deputatul de la Moscova a spus că regiunile Kiev, Odesa, Dnipro și Harkov vor fi trecute clar în Constituţia Rusiei. Totul va veni ca o consecinţă a războiului dintre Rusia şi Ucraina.

Iar asta s-a întâmplat deja cu regiunea Zaporojie, a adăugat Vitali Milonov.

