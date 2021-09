Cei 20 de ani de război şi de prezenţă americană în Afganistan au constituit o ”tragedie” pentru această ţară, a declarat, miercuri, preşedintele rus Vladimir Putin, după încheierea retragerii trupelor americane de pe teritoriul afgan, relatează France Presse.

‘Timp de 20 de ani soldaţii americani au fost prezenţi pe acest teritoriu, 20 de ani de încercări de a ‘civiliza’ oamenii care trăiesc acolo, de a le implanta normele lor şi standardele lor de viaţă”, a susținut Vladimir Putin într-o întâlnire cu tineri ruşi, retransmisă de posturile TV. ”Rezultatul este o tragedie, pierderi pentru cei care au făcut acest lucru, Statele Unite, şi mai mult pentru oamenii care trăiesc pe teritoriul Afganistanului”, a adăugat liderul Rusiei, aflat într-o deplasare în Extremul Orient rus. În ceea ce priveşte viitorul Afganistanului după retragerea americanilor şi a aliaţilor lor, Vladimir Putin a opinat că este ”imposibil de impus ceva ce este din afară”. Autorităţile din Rusia au adoptat o atitudine mai degrabă conciliantă faţă de talibani, recunoscând victoria acestora, dar în acelaşi timp lansând un apel la ”dialog naţional” pentru formarea unui guvern reprezentativ, relatează Agerpres.ro. Moscova îi consideră totuşi pe talibani o grupare ”teroristă”, chiar dacă discută cu ei de mai mulţi ani.

Ce au făcut americanii în Afganistan?

Jurnalistul Matt Taibi a prezentat, în 19 august 2021, un raport guvernamental american din octombrie 2020, care dezvăluie scheme de corupție de neimaginat. Aproximativ 15,5 miliarde de dolari au fost delapidați în asemenea scheme de corupție în perioada 2008-2017, potrivit raportului întocmit de către Inspectorul General Special pentru Reconstrucția Afgana (SIGAR) – o institutțe creată în 2008 în subordinea Congresului SUA.

În Afganistan, SIGAR a gasit o multime de probleme:

– 70 de milioane de dolari din incasari, bani pierduti din cauza unei scheme ce a presupus ca un fost traducator sa colaboreze cu membrii Fortelor Speciale pentru delapidarea si deturnarea de fonduri de la o companie de camioane;

– 6 milioane de dolari pierduti cand ‘un contractor a fraudat NATO cu privire la un contract de servicii alimentare utilizat in mod specific de catre entitatile si personalul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM) din Afganistan’;

– Agentia SUA pentru Dezvoltare Internationala a cheltuit 800.000 de dolari pentru a colecta date in cadrul programului sau denumit Promovarea, conceput pentru a sprijini implicarea femeilor in administratie, dar cercetarea conceputa in acest sens nu a colectat datele necesare;

– echipament in valoare de 1,6 milioane de dolari cheltuiti pentru un sistem de filtrare a apei la instalatia Taberei de Comando a Armatei Nationale Afgane, care a esuat dupa doar doua luni.

