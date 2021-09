Jurnalistul Matt Taibi a prezentat, în 19 august 2021, un raport guvernamental american din octombrie 2020, care dezvăluie scheme de corupție de neimaginat. Aproximativ 15,5 miliarde de dolari au fost delapidați în asemenea scheme de corupție în perioada 2008-2017, potrivit raportului întocmit de către Inspectorul General Special pentru Reconstrucția Afgana (SIGAR) – o institutțe creată în 2008 în subordinea Congresului SUA.

Metodele prin care banii contribuabililor americani erau folosiți în mod ilegal, nu diferă cu mult față de cele din România. Banii erau furați, în principal, prin programe de achiziții publice. Însa specificitatea lor consta în nivelurile uriașe ale banilor publici intrați în buzunarele celor corupți.

Peste 15 miliarde de dolari au fost furați din achiziții publice

Iată ce arată datele dezvăluite de juranlistul Matt Taibi:

„Din Vietnam pana in Irak si Afganistan, modelul oficialitatilor americane care ingroapa aliati politici indoielnici din strainatate cu gramezi de bani este o practica indelungata. Totusi, ideea ca acesta este motivul pentru care ‘misiunile’ esueaza in astfel de locuri este doar o continuare a liniilor originale de propaganda care ne baga in astfel de necazuri. Este un mod de a spune ca populatiile cucerite sunt de vina pentru subminarea eforturilor noastre nobile, cand de fapt misiunile in sine sunt adesea absurde si, in plus, partea leului din jafuri este de obicei comisa de catre propria noastra comunitate de contractori pradatori. (…)

Niveluri uriase de coruptie au fost caracteristice pentru partea americana a misiunii (n.r. din Afganistan). Contractorii au facut averi umfland monstruos tarifele pe care contribuabilul trebuia sa le plateasca pentru orice: de la securitate privata pana la proiecte de constructii disfunctionale sau inutile, pana la programe sociale care fie nu aveau sanse de succes, fie nu le era masurat succesul.

In urma cu cativa ani, autoritatea guvernamentala americana denumita Inspectorul General Special pentru Reconstructia Afgana (SIGAR) a identificat ‘15,5 miliarde de dolari de irosire a banilor, frauda si abuz’ in rapoartele publicate din 2008 (de la lansarea SIGAR) pana la 31 decembrie 2017. Cu ocazia unei revizuiri a raportului, SIGAR a adaugat 3,4 miliarde dolari la aceasta suma. Una peste alta, ‘SIGAR a analizat aproximativ 63 de miliarde de dolari si a concluzionat ca un total de circa 19 miliarde de dolari – adica 30 la suta din suma examinata – s-au pierdut din cauza cheltuielilor nechibzuite, a fraudelor si a abuzului’.

Treizeci la suta! Daca costul global al razboiului a fost, asa cum a scris revista Forbes, de 2 mii de miliarde de dolari (aproximativ 300 de milioane de dolari pe zi timp de 20 de ani), o estimare in linii mari a sumei pierdute din cauza fraudei in intreaga perioada ar putea fi de 600 de miliarde de dolari – o suma extraordinara. Iar lucrurile ar putea sta chiar mai rau decat atat. SIGAR, de exemplu, a analizat, de asemenea, 7,8 miliarde de dolari cheltuiti pentru cladiri si vehicule incepand cu 2008 si a raportat ca, din aceasta suma, doar bunurile in valoare de 343,2 milioane de dolari ‘au fost mentinute in stare buna’. SIGAR a adaugat ca doar 1,2 miliarde de dolari din cheltuielile initiale au fost utilizati conform destinatiei. Prin aceasta valoare, majoritatea banilor cheltuiti in Afganistan ar fi putut pur si simplu sa fi disparut in scheme de contractare fictive sau ineficiente.

Mai rau: multe cheltuieli enorme care nu au fost prezentate de catre inspectorii SICAR ca fiind pur si simplu fraude sau cheltuieli inutile erau oricum dubioase. Fostul capitan Adrian Bonenberger a relatat ca armata SUA a cheltuit o uimitoare suma de 50 de miliarde de dolari doar pentru un singur program esuat, denumit Vehiculul cu Protectie la Ambuscada si Rezistent la Mine (MRAP). Au cheltuit aproape un milion de dolari pentru fiecare astfel de vehicul MRAP si au aruncat la fier vechi 2.000 de bucati la doar sase ani dupa introducerea lor pe teren in Afganistan. Cate astfel de cazuri au mai existat?”, a scris jurnalistul Matt Taibi, pe propriul site, TK News.

Corupție la cel mai înalt nivel

Matt Taibi continuă să prezinte problemele găsite de SIGAR.

„In Afganistan, SIGAR a gasit o multime de probleme:

– 70 de milioane de dolari din incasari, bani pierduti din cauza unei scheme ce a presupus ca un fost traducator sa colaboreze cu membrii Fortelor Speciale pentru delapidarea si deturnarea de fonduri de la o companie de camioane;

– 6 milioane de dolari pierduti cand ‘un contractor a fraudat NATO cu privire la un contract de servicii alimentare utilizat in mod specific de catre entitatile si personalul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM) din Afganistan’;

– Agentia SUA pentru Dezvoltare Internationala a cheltuit 800.000 de dolari pentru a colecta date in cadrul programului sau denumit Promovarea, conceput pentru a sprijini implicarea femeilor in administratie, dar cercetarea conceputa in acest sens nu a colectat datele necesare;

– echipament in valoare de 1,6 milioane de dolari cheltuiti pentru un sistem de filtrare a apei la instalatia Taberei de Comando a Armatei Nationale Afgane, care a esuat dupa doar doua luni.

Un antreprenor neidentificat le-a declarat anchetatorilor guvernamentali ca se asteapta sa achite zilnic 3 milioane de dolari pentru diverse proiecte intr-un singur district afgan, aproximativ de marimea unui judet american.

Aceasta este coruptia la un nivel atat de profund, incat nici nu putem vorbi despre faptul ca ea strica sansele unei misiuni de succes, din moment ce cheltuielile au fost insasi misiunea si am reusit sa facem asta la scara larga. Avand in vedere aceasta realitate, aratarea cu degetul in orice directie, in afara de noi insine, pentru esec intr-un loc ca Afganistanul este absurda si pur si simplu continua practica de a ne minti singuri cu privire la motivele care stau la baza aventurilor noastre militare nereusite, care continua sa se termine in acelasi mod, si nu din intamplare”. a precizat Matt Taibi în raport.

Sursă foto: Dreamstime