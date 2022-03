Vladimir Putin dă cărțile pe față! Cum a reușit să supraviețuiască tentativelor de asasinat?

Prima tentativă cunoscută de asasinare a lui Vladimir Putin a avut loc în ziua de 24 noiembrie 2000, în timpul unei înmormântări din St. Petersburg, potrivit informațiilor transmise într-un clip postat pe YouTube.

Secretarul de presă al serviciului de presă al serviciului federal a spus că autorul nu a fost un psihopat și că în spatele tentativei se află o anumită organizație. La momentul respectiv, serviciul federal de gardă a fost pe fază și l-a protejat. Totuși, aceasta nu a fost singura tentativă din anul respectiv.

Tot în anul 2000, serviciile de securitate au oprit o a doua încercare de asasinare a lui Vladimir Putin. Conform sursei menționate, Vladimir Putin ar fi scăpat până acum din cel puțin 7 tentative de asasinat. Amintim că videoclipul respectiv poate fi vizualizat la finalul articolului.

Informațiile oferite de Putin în cadrul unui interviu

Vladimir Putin a dezvăluit aceste informații într-un interviu din 2017 cu Oliver Stone, când a vorbit despre încercările de asasinare. Astfel, liderul de la Kremlin a recunoscut că a cerut sfatul unui alt lider cu mai multă experiență în domeniu: președintele Cubei, Fidel Castro. NBC News a relatat în 2016 că Fidel Castro a fost ținta a peste 600 de tentative de asasinat.

Astfel, Putin l-a întrebat pe Fidel Castro cum a supraviețuit iar președintele Cubei a oferit un răspuns pe care omologul său din Rusia l-a respectat cu strictețe.

„Castro mi-a spus: ‘Știi de ce încă trăiesc?’. ‘De ce?’. ‘Pentru că întotdeauna mă ocup personal de securitatea mea!’”, și-a amintit Vladimir Putin în interviul respectiv.

Vladimir Putin este unul din cei mai protejați oameni ai planetei

Președintele Rusiei nu a mai fost văzut la Kremlin din ziua de 23 februarie iar presa internațională a aruncat o privire atentă asupra securității de care acesta beneficiază. În caz de nevoie, Vladimir Putin s-ar putea retrage în buncărul antiatomic de la Samara, situat la 860 de kilometri de Moscova, pe malul de est al Volgăi.

Potrivit informațiilor transmise de bild.de, acesta este doar unul din multele adăposturi de care liderul de la Kremlin poate beneficia și a fost comandat de Stalin în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, drept loc de retragere în cazul în care Moscova ar fi fost cucerită. De asemenea, sursa menționată notează că Putin nu se mai află în clădirea de la Kremlin deoarece „centrul puterii sale de la Moscova este prea periculos”.

Astfel, expertul militar Oleg Jdanov a explicat pentru Bild că Putin se află deja în alt buncăr antiatomic, în Siberia, la Gorno-Altaisk, situat la peste 3.000 de kilometri de capitală. Mai mult, acesta poate fi transportat dintr-un loc în altul cu unul dintre avioanele sale sau cu mașina lui, sedanul Aurus Senat, spune Jdanov.

Mașina respectivă a fost dezvoltată special pentru Putin sub numele de cod „Proiectul Korteș”. Trebuie menționat că aceasta are 6,63 metri lungime, doi metri lățime și 1,70 metri înălțime. Totodată, este echipată cu un motor Porsche V8 de 4,4 litri, are 600 CP și atinge o viteză maximă de 250 de kilometri pe oră. Nu în ultimul rând, este blindată și cântărește 6,5 tone.

O altă mașinărie impresionantă este Iliușin 96-300 PU, cunoscut și sub numele de „Kremlinul zburător”. Avionul este echipat cu un sistem care împiedică detectarea de către radar, cu un sistem de apărare antirachetă și o capsulă de urgență în cazul unei situații de criză. Mai mult, au fost montate o sală de fitness, un restaurant, o zonă de dușuri și o stație de prim ajutor, scrie sursa menționată.

La rândul lor, gărzile de corp ale lui Putin sunt alese cu atenție și trebuie să aibă calități precum „psihologia operațională”, rezistență fizică și capacitatea de a îndura frigul, scrie rbth.com. Simultan, aceștia sunt înarmați cu pistoale Vector de fabricație rusă, încărcate cu gloanțe care străpung armura.