Miercuri, au fost difuzate imagini inedite cu președintele rus, Vladimir Putin, purtând așa-numita „servietă nucleară” la o întâlnire cu președintele chinez, Xi Jinping, la Beijing. Această apariție neobișnuită a dezvăluit detalii rare despre unul dintre cele mai importante simboluri ale puterii nucleare ruse.

În mod tradițional, această servieta este purtată de un ofițer de marină rus. Cunoscută sub numele de „Ceghet” (după Muntele Ceghet din Munții Caucaz), această servieta este un element cheie în arsenalul de comunicații al președintelui rus.

Ea face legătura între președinte și conducerea militară a țării și servește drept mijloc de transmitere a comenzilor în ceea ce privește atacurile nucleare. Totuși, în ciuda importanței sale, servietă nucleară este rar filmată sau prezentată în public.

Imaginile difuzate miercuri au surprins momentul în care președintele Putin mergea către o altă întâlnire la Beijing, înconjurat de agenți de securitate. În spatele său, doi ofițeri de marină ruși purtau cu grijă această servieta specială. O cameră de filmat s-a fixat asupra uneia dintre serviete, oferind o rară privire la acest dispozitiv înfășurat în mister.

Rather ominously, state media showed footage of Putin followed by officials carrying the Russian nuclear football around Beijing today.

