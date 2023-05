Complexul are propria sa biserică, pivniță, cazinou, un salon de narghilea complet cu o bară de striptease, un arboret și un patinoar pentru meciurile de hochei pe care Vladimir Putin le organizează cu apropiații, potrivit unei anchete realizată de Aleksei Navalnîi, preluate ulterior de businessinsider.com



Mai mult, palatul lui Vladimir Putin este izolat prin 7.000 de hectare de pădure și o zonă specială care interzice zborurile deasupra proprietății.

Sursa menționată notează că precauțiile sunt mai mult decât paranoia din partea liderului de la Kremlin. La începutul acestei luni, autoritățile ruse au susținut că două drone au încercat să-l asasineze, într-un atac eșuat care s-a încheiat cu o explozie.

Totuși, constructorii palatului par să fi neglijat un detaliu crucial, în ciuda tuturor acestor extravaganțe. Mai precis, nu au reușit să ascundă planurile care arătă două tuneluri elaborate sub complexul palatului.

Complexul subteran de sub palat este format din două tuneluri separate, conectate printr-un lift care coboară la aproximativ 50 de metri, potrivit sursei menționate.

De asemenea, planurile arhitecturale arată că tunelurile îmbrăcate în beton gros sunt aprovizionate cu suficientă apă proaspătă, ventilație și cabluri extinse pentru a sprijini ocupanții VIP zile sau săptămâni la un moment dat.

„Putin este foarte îngrijorat în privința propriei securități și propriului statu în Rusia. Deci, știind că legitimitatea lui nu este asigurată în totalitate de alegeri, el va căuta să-și maximizeze siguranța personală printr-un complex de reședințe personale bine apărate”, a spus Michael C. Kimmage, un fost oficial al Departamentului de Stat care a lucrat la politica Rusiei și Ucrainei.

Ieșirile din acele tuneluri sunt vizibile chiar sub complexul palatului, pe stânca goală care se ridică de pe plajă. Tunelul inferior include o pasarelă mobilă care duce la ieșire.

„Această amenajare a tunelului are tot felul de puncte de securitate. Există un sistem de incendiu. Există apă, există canalizare. Acesta este destinat ca cineva să supraviețuiască sau să scape”, a spus Thaddeus Gabryszewski, un inginer structural familiarizat cu structurile defensive, care a analizat diagramele pentru Insider.

“Bunkers won’t save Putin. Information about his entire bunker network is available, there is nothing secret about it. If someone thinks they can go a couple of floors down and hide, no, they can’t. Reality will catch up with them there too” – the Main Intelligence Directorate pic.twitter.com/zkOUjZKSg2

— Dr. Khaled Alfaiomi (@Alfaiomi) May 18, 2023