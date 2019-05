Valery Kuzmin l-a adus în discuție pe Vladimir Putin și a exprimat ce dorințe are acesta în legătură cu România. În primul rând economice, dar mai întâi de toate un dialog în contextul internațional. Discursul ambasadorului poate fi interpretat și ca o invitație a partidelor românești la o discuție cu președintele rus.

„Vladimir Putin începe discuția cu satisfacția că noi am crescut schimbul de mărfuri: în ultimii doi ani s-a mărit cu 20% schimbul de mărfuri între Rusia și România. Asta e o bucurie. Asta stabilizează relațiile noastre, iar relațiile sunt constante. Înalții oficiali din Rusia sunt foarte atenți față de interesele economice”, a dspus Kuzmin în emisiunea Realitatea Românească, moderată de Octavian Hoandră.

„În domeniul rachetelor de razie medie şi mică, de curând a fost tratatul de eliminare a acestora. E problema foarte mare cu folosirea de către Iran a armelor nucleare. Încercăm să căutam nişte căi pentru dialog. Rusia e interesată de reconstruirea canalelor de dialog”, a declarat ambasadorul la Realitatea Tv.

Ambasadorul Rusiei şi-a exprimat entuziasmul privid relaţiile bune dintre România şi Rusia.

„Ne-am dori să vedem în România un vecin, nu intru acum în momentele istorice ale relaţiilor noastre, dar, la sfârşitul anului trecut, am celebrat 140 de ani de la instituirea relaţiilor diplomatice între România şi Rusia, exact când România a primit declaraţia Independenţei sale. Anul trecut, noi am crescut schimbul de mărfuri între România şi Rusia. În ultimii doi ani, s-a mărit în fiecare an cu 20-30 la sută, am ajuns practic la situaţia de dinainte de criză. Interesele reciproce sunt constante. Rusia e foarte atentă faţă de interesele economice”, a zis Kuzmin, care a vorbit şi despre alianţele României: „România şi-a ales alianţele sale internaţionale să adere la acestea în conformitate cu acele priorităţi care erau purtate de autorităţi, de elitele României”.

