Într-un mesaj detaliat de pe rețelele sociale, Joseph Cirincione a enumerat locurile exacte în care forțele ruse ar putea folosi armele nucleare, explicând, totodată, ce este o armă nucleară tactică.

„Mai întâi să lămurit confuzia cu privire la ceea ce este o „arma nucleară tactică”. Este definit în mare măsură de locul în care este utilizată, nu de randamentul său. Este o armă folosită pe câmpul de luptă sau într-o anumită regiune? Poate fi la fel de mare ca și armele strategice. Armele rusești sunt de 10-110 kilotone.

Prin comparație, bomba de la Hiroshima avea 15 kilotone, sau 15.000 de tone de forță explozivă – aproximativ 30.000 din bomba noastră convențională standard. Nu există o armă nucleară „mică”.

Impactul lansării de către Rusia a unei arme nucleare și ce ar face SUA și NATO ca răspuns depinde de ce armă folosește Putin și de unde o folosește. SUA și NATO au multe opțiuni cu mult mai puțin decât utilizarea unei arme nucleare ca răspuns”, a explicat Joseph Cirincione.

„Scenariul 1: Rusia trage cu o armă nucleară peste Marea Neagră ca demonstrație. Unele scrieri rusești susțin acest lucru ca o modalitate de „de-escaladare” a războiului, presând Occidentul să se retragă. Nimeni nu este ucis și nu există daune fizice.”

Dacă așa ceva s-ar întâmpla, atunci s-ar declanșa o criză majoră, dar nu ar exista un răspuns militar. Occidentul ar putea avertiza Rusia asupra consecințelor grave și ar putea pune în aplicare sancțiuni aspre, izolând Rusia de statele care încă o susțin, precum China și India. De asemenea, ar crește ajutorul financiar oferit Ucrainei.

„Scenariul 2: Rusia trage cu o armă de 10 KT asupra țintelor militare din Ucraina. Sute sau mii de morți, pagube majore.”

Într-o asemenea situație, Joseph Cirincione susține faptul că nici SUA și nici NATO nu ar interveni militar, însă ar spori ajutorul umanitar oferit Ucrainei și ar crește semnificativ eforturile de izolare politico-economică a Rusiei.

„Scenariul 3: Rusia trage cu armă 30-50KT asupra țintei ucrainene. Zeci de mii de oameni sunt uciși.”

Într-un asemenea scenariu, SUA și NATO ar răspund probabil cu atacuri convenționale la scară largă asupra unităților militare ruse ce au lansat atacul nuclear. Joseph Cirincione a spus că armele convenționale americane sunt atât de puternice încât nu au nevoie de arme nucleare.

„Scenariul 4: Atacul nuclear al Rusiei asupra unei ținte NATO.”

Dacă Rusia ar ataca direct NATO, atunci ar primi un răspuns convențional masiv, respectiv: forțe terestre, atacuri aeriene susținute asupra forțelor ruse din Ucraina.

„Probabil că NATO nu răspunde cu un atac nuclear, deoarece scopul este de a limita și de a pune capăt conflictului, nu de a-l extinde”, a declarat expertul militar.

„Scenariul 5: Atacul nuclear al Rusiei asupra țintei SUA.”

Dacă Rusia ar ataca direct SUA cu arme nucleare, atunci forțele americane ar lansa, la rândul lor, arme nucleare în statul invadator, plus lovituri convenționale pentru a decapita conducerea actuală.

This Monday, I recorded a wonderful discussion with @BillPressPod. We went through 5 scenarios for Russian use of nuclear weapons and what the US response should be. Please listen to the show. I outline the scenarios in this thread. 1/ https://t.co/fH5ccd5SRL

— Joe Cirincione (@Cirincione) April 28, 2022