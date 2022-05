Teza lui Vladimir Putin, reluată de alte figuri guvernamentale, este că Rusia e mult prea mare pentru a fi izolată, iar Occidentul nu este suficient de mare pentru a o izola.

Dar scopul sancțiunilor post-invazie este mult mai practic. Acesta trebuie să submineze capacitatea lui Putin de a duce orice război, acum sau în viitor, potrivit unei analize Bloomberg.

Statele fasciste ale Europei secolului XX au văzut în autosuficiența economică un obiectiv politic. Unul care a contribuit la declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial. Iar Adolf Hitler, după cum au scris Tiago Saraiva și M. Norton Wise într-un studiu despre fascism și autarhie, „a dorit să vadă dacă autarhia în ceea ce privește materiile prime și alimentele ar putea fi atinsă în Germania, asumându-și o conducere strictă național-socialistă a statului.

El a concluzionat că, pentru alimente, răspunsul era un „NU categoric”. Singurul remediu viabil era extinderea Lebensraum-ului (Spațiul vital”, unul din conceptele fundamentale ale geopoliticii clasice germane) spre Est. În schimb, în Uniunea Sovietică a lui Stalin lucrurile au stat altfel, scrie Bloomberg.

Viziunea lui Putin asupra viitorului imediat

Până acum, viziunea lui Putin asupra viitorului imediat pare să semene cu un impuls de autarhie forțată în stilul lui Stalin, cu unele răsturnări de situație. Spre deosebire de Uniunea Sovietică din anii 1930, Rusia nu este expusă riscului de nerambursare a datoriei.

Încă mai are bani suficienți, provenind din exporturile de energie. Iar dacă acestea vor continua, țara va câștiga 321 de miliarde de dolari din aceste exporturi în acest an, o creștere de peste 25% față de 2021.

În plus, cursul de schimb al rublei s-a stabilizat. Rusia ar putea plăti pentru toate importurile de care are nevoie – dar este greu să găsești companii occidentale dispuse să vândă piese și materiale pe care Rusia nu le produce, dar de care are nevoie.

O creștere a veniturilor din energie, cuplată cu încetarea importurilor occidentale, a produs un excedent record de cont curent.

Dimensiunea dezastrului în care a fost aruncată economia Rusiei în acest an nu este clară

Dar dimensiunea dezastrului în care a fost aruncată economia Rusiei în acest an nu este clară, însă, în condițiile în care este posibilă o nouă rundă de sancțiuni, dar și noi efecte puternice a celor deja existente.

Inflația, care a urcat deja la 17,62% în 15 aprilie, își va continua creșterea până la 22,6% în acest an, conform acestor previziuni. Rusia se așteaptă la o scădere economică de 8,8% în 2022, într-un scenariu de bază, și de 12,4% într-un scenariu pesimist, se arată într-un document al ministerului rus al economiei.

Acest lucru va face ca o creștere a șomajului să fie inevitabilă, chiar dacă experiența Iranului arată că resursele de muncă vor fi în cele din urmă realocate. Și, având în vedere eșecul relativ al atacului inițial asupra Ucrainei,

Putin nu poate să nu aibă unele îndoieli cu privire la eficacitatea mașinăriei interne de represiune. Alexander Prokhanov, autor naționalist, care adus osanale invaziilor ruse din Afganistan în 1979, a scris recent că poporul rus s-ar adapta oricărui tip de calamitate economică.