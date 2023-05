Dacă până mai ieri în epicentrul opoziției din Rusia se aflau oameni născuți în epoca fostei URSS, care au experimentat direct opresiunea KGB și a poliției, acum aceștia sunt înlocuiți de tineri din familii înstărite, gata să-și protejeze, cu orice preț, modul de viață cu care s-au obișnuit.

Susțin că liderul lor neîncoronat este Alexei Navalnîi și că nu vor renunța până când Vladimir Putin nu va fi alungat de la putere, scrie Wealthofgeeks.

Instinctele militariste ale actualului regim rus, care au dus în cele din urmă la invazia Ucrainei, au produs schimbări tectonice în ideologia poporului din Rusia, în primul rând în rândul clasei de mijloc.

După februarie 2022, clasa de mijloc rusă s-a confruntat cu reale amenințări la adresa intereselor sale, ca urmare a sancțiunilor occidentale: de la scăderea veniturilor și izolarea de lumea civilizată, până la pericolul mobilizării și trimiterii în prima linie a războiului.

Noua realitate a schimbat mișcarea de opoziție

În noua realitate, clasa de mijloc și-a exprimat nemulțumirea față de ceea ce se întâmplă, mulți alegând să părăsească Rusia. Cei care au rămas s-au integrat în diferite mișcări democratice antiguvernamentale, cea mai mai cunoscută fiind aceea condusă de Alexei Navalnîi, aflat în pușcărie.

În 2021, mișcarea democratică rusă era formată în principal din disidenți trecuți de prima tinerețe, antreprenori și reprezentanți ai comunității LGBTQ. În centrul mișcării de opoziție se aflau cei născuți în perioada sovietică.

Acum sunt înlocuiți de tineri din familii înstărite, gata să protejeze, cu orice preț, modul de viață cu care s-au obișnuit. Membrii acestei mișcări noi mișcări de opoziție se dovedesc a fi mult îndrăzneți, mai ageri și mai creativi decât predecesorii lor.

Cum arată acum opoziția

Un astfel de exemplu este o tânără din Moscova, în vârstă de 19 ani, care a vorbit, sub protecția anonimatului, despre cum arată opoziția din Rusia în climatul politic actual. ”Înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, eu și familia mea am avut o viață minunată. Am călătorit frecvent în Europa. Am lucrat ca model în multe țări.

Tocmai revenisem la Moscova și începusem să mă obișnuiesc aici, când totul s-a schimbat brusc. Atacul asupra Ucrainei s-a dovedit a fi un atac direct al regimului Putin asupra familiei mele și a mea. Din cauza lui, familia mea a pierdut multe surse de venit și am devenit tot mai izolați”, a relatat tânăra.

Pentru familia ei a devenit clar că aceste condiții de viață impuse de autoritățile ruse nu mai erau acceptabile. ”Întotdeauna m-am considerat nu doar un cetățean al Rusiei, ci un cetățean al lumii. Forțată să aleg între Rusia și lumea civilizată, am ales-o pe cea din urmă.

Voi recunoaște Rusia ca patrie doar în momentul în care vom reuși să răsturnăm regimul Putin și să creăm condițiile necesare ca Rusia să poată reintra în comunitatea națiunilor civilizate”, spune ea.

Ce vrea frontul de rezistență democratică și pe cine îl are ca lider

Tânăra spune că acum face parte dintr-un ”front de rezistență democratică”, foarte extins, cu susținători în toată Rusia, chiar și în cele mai îndepărtate zone, cum ar fi Chukotka și Insulele Kurile.

”Rețelele sociale ne permit să ne coordonăm și să desfășurăm proteste și alte activități ale opoziției”, explică ea. ”Liderul nostru este Alexei Navalnîi. Dar nu este singurul.

Au apărut noi lideri ai luptei noastre care au un viitor strălucit, de exemplu, Daria Trepova”, adaugă rusoica.

Tânăra spune că mișcarea din care face parte este foarte activă pe rețelele de socializare, culegând informații despre oameni importanți care susțin regimul lui Putin și țintindu-i pe prietenii corupți ai lui Putin.

Ajută tinerii să scape de mobilizarea impusă de Moscova

În plus, spune ea, tinerii care au primit ordin de mobilizare sunt ajutați să fugă din țară.

”Îi convingem pe tineri să nu se lase înrolați și să-i ajutăm să ascundă sau să fugă din țară în țări precum Georgia și Turcia și Kazahstan. Numai grupul nostru a ajutat peste 100 de tineri să se sustragă mobilizării și să plece din Rusia”, susține ea.