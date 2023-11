Mai precis, Kremlinul a redus perioada de carantină obligatorie pentru întâlnirea cu președintele Vladimir Putin la cinci zile. Măsura a fost implementată pe măsură ce se apropie alegerile prezidențiale din 2024.

Se așteaptă ca Putin să candideze pentru al cincilea mandat, conform The Moscow Times.

Vladimir Putin a renunțat la carantina obligatorie de 2 săptămâni

Sursa menționată subliniază că Putin este singurul lider mondial care îi supune în carantină pe toți cei cu care interacționează personal, în efortul de a se proteja de COVID.

Totuși, nici măcar aceste măsuri nu au garantat accesul la Putin. Testele au trebuit să fie efectuate atât în timpul carantinei, cât și după aceasta.

În cazul în care vreunul dintre aceste teste a revenit pozitiv sau a ridicat întrebări pentru medici, accesul la președintele din Rusia a fost interzis.

The Moscow Times amintește de cazul lui Andrei Kolesnikov, un jurnalist acreditat la Kremlin. La sfârșitul anului 2020, nu a avut voie să intre în sala în care Putin a ținut o conferință de presă.

Astfel, a trebuit să-și pună întrebarea printr-un apel video.

Kremlinul a anunțat schimbări pentru întrevederile cu președintele rus

Kremlinul a redus termenul de carantină la cinci zile în ultimele cinci zile, a scris sursa menționată. Totuși, va fi necesară carantina cu testare dacă este planificată o întâlnire individuală cu Putin sau dacă persoana se așteaptă să aibă contact strâns cu el.

„Dacă o persoană nu se apropie de Putin mai aproape de 3-5 metri, poate sări peste carantină și pur și simplu trebuie să fie doar testată”, a spus o persoană citată de sursa menționată.

Amintim că toate întâlnirile dintre Putin și Guvern au loc prin videoconferință. Decizia a fost luată deoarece izolarea tuturor membrilor guvernului timp de câteva zile în același timp i-ar paraliza activitatea. Potrivit site-ului Kremlinului, Putin nu s-a întâlnit personal cu întregul guvern din martie 2020.

Există și mai multe exemplu. La aparițiile publice ale lui Putin, aparatul său de securitate crește în mod deliberat distanța dintre primul rând de scaune din public și scena în care Putin vorbește, pentru a-l împiedica să se îmbolnăvească.

Oficiali de rang înalt, șefi ai companiilor de stat și alții care participă la întâlniri private cu Putin au fost autorizați să finalizeze carantina în propriile case în ultimul an. Până și ei rămân sub control, sub supravegherea FSO.