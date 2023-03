Așa cum a informat presa de stat de la Moscova, Vladimir Putin a zburat cu elicopterul la Mariupol. Președintele Rusiei s-a deplasat prin mai multe cartiere ale orașului, făcând mai multe opriri și vorbind cu locuitorii. Apariția sa a generat din nou speculații conform cărora liderul rus ar putea folosi ”o armată” de sosii pentru aparițiile publice. Susținătorii acestei teorii se bazează pe un anumit detaliu, potrivit BusinessInsider.

Petro Andrușnhenko, consilierul primarului din Mariupol a scris pe Telegram că „Putin sau una dintre sosiile sale” a făcut o vizită în timpul nopții în regiunea ocupată, potrivit publicației Local Today, care a republicat un articol scris inițial de The Washington Post. Nu este primul articol publicat de ziarul american care face referire la posibilitatea folosirii, de către președintele rus, a unor sosii.

Sosiile lui Putin, date de gol de un amănunt

La finele anului trecut, șeful serviciilor de informații militare ucrainene, generalul Kirilo Budanov, declara, într-un interviu pentru Daily Mail că Putin ar fi folosit cel puțin trei sosii, care și-au făcut operații estetice pentru a semăna cu liderul de la Kremlin.

„O trăsătură care îi dă de gol este înălțimea lor. Este vizibilă în videoclipuri și fotografii. De asemenea, gesturile și limbajul corporal, dar și lobii urechilor, deoarece aceștia sunt unici pentru fiecare persoană”, afirma Budanov. „Marea întrebare este dacă adevăratul Putin mai există?”, se întreba el. Newsweek a raportat că Budanov a repetat afirmația aceasta în vara anului trecut, la postul de televiziune ucrainean „Groshi”, spunând că „urechea fiecărei persoane este unică. Nu poate fi la fel la două persoane”, a declarat acesta, fără a aduce dovezi concrete care să susțină afirmația că Putin folosește o sosie.

Urechile, ca dovadă

În timp ce afirmațiile lui Budanov despre sănătatea lui Putin sau despre presupusele sosii nu pot fi verificate, folosirea urechilor în anchetele criminalistice se folosește de zeci de ani. Începând cu anii 1950, măsurarea urechilor a fost folosită de criminaliști pentru a identifica suspecții unor infracțiuni. În anii tehnologiei, profesioniștii care fac anchete folosesc un software care pot identifica anumite aspecte ale urechii, care poate fi mai eficient decât amprentele digitale. Utilizatorii de pe Twitter au speculat și ei despre faptul că sosia lui Putin a fost cea care a mers acum în Ucraina, concentrându-se pe curbele specifice ale urechii sale, comparând lobii urechii de acum cu imagini din 2006 și 2018.

„Pe măsură ce îmbătrânești, urechea nu se schimbă, doar crește, dar proporțiile rămân aceleași”, a declarat pentru BBC Mark Nixon, expert în viziune computerizată la Universitatea din Southampton, cercetător în recunoașterea urechii.

Progresele în tehnologia de scanare 3D fac posibilă identificarea cuiva, chiar și dintr-o imagine neclară, prin baza măsurării distanței de la lob până la două puncte de pe marginea superioară a urechii, cu o precizie de 99,6% în doar 0,02 milisecunde, a raportat BBC.

S-a îmbolnăvit și sosia lui Putin?

Tabloidul britanic The Mirror susținea, în luna ianuarie, că „bolnavul” Vladimir Putin are probleme și mai mari, după ce sosia sa „principală” ar suferi de „o afecțiune cronică a rinichilor”. Potrivit tabloidului, Putin, în vârstă de 70 de ani, care suferă de cancer, are nevoie disperată de o armată de sosii pentru a păcăli Occidentul și pe ruși că este bine-sănătos.

„Având în vedere starea precară de sănătate a președintelui, sosia principală este cea care îi asigură prezența la mai bine de jumătate din întâlnirile față în față, participând la evenimente în numele șefului statului”, susține o altă postare de pe canalul Telegram General SVR.

Aceeași sursă a susținut, anterior, că aparițiile lui Putin pe podul din Crimeea și la înmormântarea unui dictator regional, au fost, de fapt, asigurate de sosiile liderului rus. Luna trecută, Newsweek scria că au existat zvonuri potrivit cărora și președintele ucrainean a folosit o sosie în timpul întrevederii cu președintele Statelor Unite, Joe Biden, în timpul vizitei acestuia în Ucraina.